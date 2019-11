IPAK GA NE BOLI KU*AC ZA HRVATSKU? Glumac tvrdi da to nije rekao za srpske medije, nego ovo…’

Autor: s.v.

Hrvatska javnost vrlo je neugodno reagirala na izjavu glumca Gorana Bogdana koju su prenijeli srpski mediji.

Naime, govoreći u intervjuu za srpski Alo! o početku emitiranja druge sezone serije “Senke nad Balkanom” autora Dragana Bjelogrlića, na pitanje zbog čega serija nije prikazivana u Hrvatskoj, navodno je kazao:

“Ma boli me k… za Hrvatsku i za to što serija tamo nije prikazana. Slobodno to tako napišite.”

Čini se, ipak, kako Goran Bogdan nije računao na reakcije Hrvata, a niti na “novinarsku slobodu” autora koji je s njim razgovarao, pa je za Večernji list objasnio kako je njegova izjava krivo prezentirana:

“Pitam se ima li smisla komentirati? Nitko me do sada nije ništa pitao. Nisam to rekao. Ali kao da je bitno… Nisam rekao da me boli k…. za Hrvatsku, nego da me boli k… hoće li Hrvatska ili bilo tko drugi emitirati “Senke nad Balkanom”. Referirao sam se na emitiranje serije, a ne na emotivne osjećaje prema svojoj ili bilo kojoj državi”, rekao je Bogdan.