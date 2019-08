INTIMNO DRUŽENJE: S kim se to Milanović sastao u diskreciji i šokirao SDP-ovce?

Dok predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović još uvijek čeka pravi tajming, kako bi oslužbenila svoju kandidaturu za još jedan mandat, te naciji predstavila vlastiti tim i program, njeni konkurenti rade punom parom, a posla se tako uhvatio i bivši premijer te predsjednički kandidat s karakterom Zoran Milanović, koji je očigledno sve svjesniji da mu samo SDP-ova potpora nije dostatna da bi postigao konkretan rezultat na predsjedničkim izborima te time ugrozio aktualnu šeficu države.

Upravo stoga, Milanović je nakanio uzeti stvari u svoje ruke pa se nedavno u Puli samoinicijativno sastao sa čelnim ljudima IDS_a među kojima se dakako našao i Boris Miletić, sastanak je to koji među SDP-ovcima nije najbolje prihvaćen, jer osim što ga je bivši premijer odradio na svoju ruku, odnosi između SDP-a i IDS-a na lokalnoj razini iznimno su klimavi i nestabilni, ali dojam je kako se to Milanovića ne tiče previše jer on je u utrku za Pantovčak ušao kako bi se izborio za sebe, u skladu s time sastanak s IDS-ovcima na pulskom druženju nije stao, već se ovih dana ponovno podružio s IDS-ovcima i to na intimnom druženju na kojem je sudjelovalo šef njegove kampanje Orsat Miletić te Miletić, Giovanni Sponza i Valter Flego iz IDS-a, a razgovor je tvrde upućeni prošao u ugodnom tonu premda se za sada ne zna jesu li dogovorili potporu i suradnju, koja je Milanoviću prijeko potrebna što su u konačnici potvrdile i brojke s europskih izbora, koje su usprkos nedaćama s Uljanikom IDS-u išle na ruku pa je Flego postao europarlamentarac, dok istodobno Miletić najavljuje kandidaturu za istarskog župana.

IDS-ovci navodno čekaju pravi trenutak i sastanak stranačkih tijela na kojem će definirati koga podupiru u utrci za predsjednika, da li čekaju stoga što će se doista i njihov politički otac Ivan Jakovčić kandidirati za predsjednika kao što se to tvrdilo u lokalnim medijima, ostaje za vidjeti, no svjesni su da Milanovića zapravo drže u šaci što je na jedan način potvrdio i sami Miletić komentirajući te odnose za Glas Istre.

”Spektar podrške IDS-a predsjedničkim kandidatima ili suradnje kad govorimo o parlamentu, tj. nacionalnim izborima, uvijek se svodi na liberalno-lijevi politički centar. Prema tome, logično je da Milanović kao kandidat SDP-a traži našu podršku”, rekao je naglašavajući da doista jesu razgovarali, ali da im treba vremena.