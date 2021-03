INSPEKTORI PROVJERAVAJU KAFIĆE I RESTORANE: ’Jednu stvar ne možemo provjeriti, to je nemoguće…kaznili smo starca jer se otišao ugrijati unutra’

Radno vrijeme ograničeno im je od 6 do 22 sata, između stolova na terasama kafića i restorana tri metra praznog prostora, a glazba mora biti do 50 dba. Pridržavaju li se svi mjera, provjerili su inspektori Državnog inspektorata.

Za Dnevnik NoveTV navode, nisu utvrdili kršenje radnog vremena, kao ni nepridržavanje epidemioloških mjera. No, mjera se nije pridržavala njihova kolegica iz Zagreba koja je zbog primanja mita i pogodovanja završila u istražnom zatvoru.

Ipak, priznaju i inspektori, ponekad zažmire na sitne pogreške. Mate Lukić, voditelj postrojbe Civilne zaštite u Zadru rekao je kako dnevno ipak izdaju desetak što usmenih, što pismenih upozorenja.

“Sve se to svodi na skupljanje stolova ili zatvaranje prostora koji bi trebao biti otvoren. Zabilježeno ih je više u poslijepodnevnim satima, ujutro se više pazi, poslijepodne se toči alkohol. De facto, ugostitelji ovise o ponašanju klijenata o kojima i financijski ovise, oni mogu spojiti stolove ili zatvoriti dio terase da to konobarica ni ne vidi i na kraju bi oni snosili odgovornost”, govori Lukić koji dodaje kako i inspektori imaju problem, a to je utvrđivanje sjede li iste obitelji za stolom.

“To je nemoguće, nemamo obiteljska stabla, a ista su prezimena. Jedan stariji gospodin ušao je u kafić, ušao je unutra popit kavu, bilo mu je toplije i sigurnije. Tamo smo ga zatekli i pisali upozorenje”, navodi.