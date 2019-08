Inovator pobijesnio zbog ugovora o Thompsonovom koncertu: Svaka stavka je štetna za grad

Autor: Dnevno

Solinski inovator Ivan Mrvoš koji je osvojio svijet pametnim klupama objavio je ugovor sklopljen između splitske gradske uprave i Marka Perkovića Thompsonaza njegov nastup povodom proslave Oluje.

Na svom se Facebook profilu osvrnuo na na prošlotjedni koncert Thompsona u Splitu, odnosno na ugovor koji je potpisao Grad Split za taj koncert.

I dok se zapravo još i ne znaju pravi iznosi ugovora između Grada Splita i Marka Perkovića Thompsona za koncert koji je održan 4.kolovoza na splitskoj Rivi

Ovo je u najmanju ruku komedija od ugovora”, napisao je Mrvoš objašnjavajući dalje da normalni ugovori tako ne izgledaju.

“Ne shvaćam kako nitko nema komentara na ugovor između Grada Splita i tvrtke High Level za Thompsonov koncert. Iskreno, ne zanima me ni Thompson, ni njegova glazba, ali sam odlučio pogledati ugovor, jer znam kako bi inače trebali izgledati normalni ugovori između bilo koje JLS i privatne tvrtke. Ovo nije takav ugovor. Ovo je, u najmanju ruku, komedija od ugovora.

Mladi inovator kaže da si daje za pravo to objaviti, s obzirom da je u ruci imao dosada na tisuće koje je pročitao, a od toga je barem nekoliko desetaka ugovora bilo s jedinicama lokalne samouprave.

Zanemarimo sada nikakvu pravnu terminologiju, ali ovaj ugovor se čini napisan od strane tvrtke, a ne od strane Grada. Dapače, bilo bi katastrofalno po Grad Split da je ovo njihov službeni ugovor koji koriste inače, ističe Mrvoš.

Ako je to stvarno ugovor napravljen od strane tvrtke – kako je moguće da Grad Split, koji ima proračun od milijardu kuna, pristaje na propisivanje ugovora od strane tvrtke s prihodima od svega 2,3 milijuna kuna? Ok, ako čak i to stavimo po strani, puno važnije pitanje je – kako je moguće da osoba iz pravne službe Grada Splita, koja je rekla gradonačelniku da je ovo OK ugovor, još uvijek ima posao tamo? Gotovo svaka stavka ovog ugovora je štetna po Grad i ne shvaćam da su pristali potpisati nešto ovakvo?”, napisao je Mrvoš.