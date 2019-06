Ines Strenja tvrdi: ‘Vlada može donijeti Uredbu i riješiti situaciju otočke djece s invaliditetom’

Autor: Dnevno

Saborska zastupnica Mosta i predsjednica saborskoga Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ines Strenja komentirala je u programu N1 Zakon o zdravstvenoj zaštiti, kao i stanje u zdravstvenom sustavu u Hrvatskoj.

Na samom početku komentirala je neosiguravanje besplatnog trajektnoga prijevoza za otočku djecu s invaliditetom. “Ova tema je očito vruća, jer već nekoliko dana ne silazi s naslovnica. Deset godina traje ta priča. Ja sam to stavila na sjednicu Odbora, iako to nije matični odbor. Matični odbor je to odbio. Matični odbor nadležan za ovo pitanje jest Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu”, kazala je Strenja.

Strenja je pojasnila kako su iz Ministarstva mora prometa i infrastrukture rekli da je formirana radna skupina i da će oni uvažiti sve prijedloge, no kako to neće biti prije proljeća.

“Ovo je previše bitna stvar i jako je dobro što su to mediji dobro popratili. Predložila sam kolegi Bauku da idemo drugim manevrom. Ako skupite 30 potpisa zastupnika, onda u roku tjedan dana to ide na raspravu na plenarnu sjednicu, ali to je tek prvo čitanje”, rekla je Strenja.

No, ipak postoji rješenje. “Vlada može donijeti Uredbu koja ima rok izvršenja 15 dana i riješiti tu situaciju”, pojasnila je.

“Ja sam za to da mijenjamo malo po malo. Ne možemo odmah uspoređivati s ostalim osobama s invaliditetom i spominjati druge dijelove Hrvatske, hajdemo sad riješiti ovaj problem prvo. Prošlog ljeta ja sam uzela papir i skupila 30 potpisa za HDZ-ov zakon i taj zakon je došao na plenarnu sjednicu, otišao je u raspravu i na kraju je usvojen”, dodala je Strenja.

Kazala je kako su potpisi zastupnika za slanje prijedloga zakona za otočku djecu s invaliditetom skupljeni, te da nedostaju još svega dva-tri potpisa. “Taj zakon će ići na plenarnu sjednicu 15.7., ali stiže ljeto i sumnjam da će doći do drugog čitanja, osim ako se ne dogodi izvanredna sjednica zbog ministra Kuščevića”, pojašnjava Strenja.

“Pozivam premijera da usvoji tu Uredbu u Vladi i riješi ovaj problem. Ono što bi se s ovim zakonom promijenilo, radi se o par stotina tisuća kuna. To je minorno. Stvar je poruke. Bez obzira što Plenković ne želi alarmantno uskakati i ne želi se pokazati da reagira ako se nešto drastično dogodi. Vi možete naći nešto što je bitno i urediti to područje. U ovom trenutku treba uskočiti sa Uredbom. Vladajući imaju mogućnost, ja ih pozivam jer je to vrlo bitna poruka”, kaže Strenja.