Ines Strenja napala Kujundžića i Vladu: ‘Kninska bolnica nije blokirana zbog duga bolnice, nego države!’

Predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ines Strenja, danas je posjetila blokiranu bolnicu u Kninu, kako bi vidjela postoji li rješenje, što se može poduzeti te može li ova veteranska bolnica nastaviti s radom. Primili su je ravnateljica bolnice dr. Kristina Bitunjac i zamjenik ravnateljice dr. Mario Smoje.

“Kninska bolnica nije blokirana zbog duga bolnice, nego zbog duga države! Ova veteranska bolnica ne može pronaći rješenje za svoj spas i to zbog malog bolničkog limita i stalnog spuštanja cijena usluga HZZO-a, koji je mnoge bolnice takvim postupanjem doveo do blokade. Iznos koji je mjesečno potreban za isplatu plaća u kninskoj bolnici čak je 30 posto veći nego limit bolnice. Bolnički limit je 2,7 milijuna kuna, za plaće je mjesečno potrebno 3 milijuna kuna, a gdje su još troškovi za lijekove, energente, održavanje? Ako ministar zdravstva Milan Kujundžić smatra da treba sačuvati kninsku veteransku bolnicu ‘Hrvatski ponos’, onda mora pronaći rješenje kako je spasiti, jer ova bolnica to sama ne može. Ona ima simboličko značenje, jer se nalazi u Kninu, simbolu oslobođenja Hrvatske, proglašena je i veteranskom, ali ima i veliko značenje za stanovnike ovog kraja koji joj gravitiraju”, rekla je Ines Strenja. Istaknula je kako je kroz bolnicu u Kninu prošlo tisuće branitelja od 2015., ali ih je sada sve manje, budući da za svako stacionirano liječenje, osim uputnice liječnika, trebaju i odobrenje Povjerenstva HZZO-a u Šibeniku. Osim toga, od milijun kuna, koliko je ugovoreno 2015., danas je za Odjel za branitelje predviđeno svega 250 000 kuna.

“HZZO je drastičnim spuštanjem cijena usluga doveo bolnicu u borbu za opstanak, a za 25 000 stanovnika dalmatinskog zaleđa, kojima je najbliža bolnica udaljena 80 kilometara, ova bolnica jako puno znači. No, blokirana je zbog duga države, pa ministar mora pronaći rješenje za njezino spašavanje”, istaknula je Ines Strenja.

Strenja se našla i s kninskim gradonačelnikom Markom Jelićem, koji tvrdi da bi mogao spasiti kninsku bolnicu. “Grad Knin za godinu dana bi izvukao bolnicu iz dugova da nam se dopsti upravljanje”, rekao je gradonačelnik Jelić.