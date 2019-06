Incident na poznatoj plaži! Ženi naplatili ulaz pa je opako izvrijedali: ‘Rekli su mi da sam krava’

Autor: Dnevno

Porečanka Iva Nerlović ogorčena je postupanjem djelatnika Windsurf Station Premantura, čiji su je vlasnici pokušali potjerati s medulinske plaže pod izlikom da imaju koncesiju. Nakon što to nisu uspjeli, namjerno su joj spustili kajak na koljeno pritom je ozlijedivši. Na teren je zbog toga izašla i policija, piše Glas Istre.

Kako je ispričala, Nerlević je na plažu Kamenjak stigla s 15-godišnjih sinom svoje prijateljice i uredno platila ulaznicu od 80 kuna.

“Planirali smo otići na špilje, nismo namjeravali ostati na toj plaži među pedalinama, ali htjeli smo se tamo malo ohladiti. Onda je došla djelatnica Windsurfinga i krajnje bahato pokušala nas otjerati riječima da ne smijemo biti ovdje, da što ja ne vidim da je to za sport”, ispričala je Nerlović ističući da se na tome mjestu željela samo kratko okupati.

Pokušala sam gospođi objasniti da to što ima koncesiju ne znači da ja nemam pravo spustiti se na plažu, no ona je nastavila vrijeđati me riječima da sam “frustrirana baba, da sam krava, da ću vidjeti jer ne znam s kim ima posla”…. Na to sam poludjela, rekla sam joj “Nemaš me pravo otjerati” i odlučila – da se neću maknuti. No, do mene je stigao vlasnik i rekao da će on tu spustiti kajake te je jedan od njih spustio direktno meni na koljeno, smijući mi se u lice”, požalila se Nerlović.

Nitko od vlasnika plaže ovaj incident nije želio komentirati, javlja Glas Istre.