IMPRESIVAN ŽIVOTOPIS SANDRE BENČIĆ! Bandićevci osipaju paljbu: Po Holdingu šeta s cigarom, diplomirala je u 36-oj godini

Autor: Iva Međugorac

Sminjenjeni šef Uprave Zagrebačkog holdinga Nikola Vuković u svojim javnim istupima ne prestaje spominjati saborsku zastupnicu platforme Možemo! Sandru Benčić s kojom se sastao, kako ona tvrdi nedugo nakon njegove smjene u Holdingu.

“Poštovani, ponovo kratki demanti. Spinovanje susreta s gospođom Benčić neće zamagliti suština razlaza. Taj sastanak je potpuno irelevantan. S njom sam nerijetko komunicirao mobitelom, porukama, mailovima i na sastancima. Zašto bih odjednom, kad je priča završena, trebao angažirati posrednika za dogovaranje susreta? Ponavljam, nisam tražio susret s njom niti sam imao razloga za to. Postoje poruke. Isto tako ponavljam da je to posve nevažan susret u svakom pogledu i ne kanim se više osvrtati na to. Žao mi je što je Juričan u vezi toga nepotrebno izložen medijskoj pažnji”, objasnio je u svojem istupu Vuković referirajući se na razgovor zastupnice Benčić za N1 u kojem je rekla kako se s Vukovićem sastala na njegovo traženje.

“Ja sam dobila poziv gospodina Juričana. Prenio mi je informaciju da se Vuković želi sastati sa mnom. Kad netko želi razgovor, najčešće ga i dobije. Vuković je došao na sastanak nakon što mu je priopćeno da je razriješen. To je i bio moj uvjet. Pristala sam jer sam vidjela da ima potrebu razgovarati, da želi iznijeti neke stvari, pa čak i ako to podrazumijeva da dva sata moram sjediti da bi se on istresao”, rekla je Benčić.

Uloga u Holdingu

Ono što zastupnica Benčić nije objasnila, ali i ono što se pitaju naši sugovornici iz Holdinga jest koja je njena uloga u cijeloj priči te iz kojeg se razloga uopće sastaje s Vukovićem. Kakva je uloga Sandre Benčić u Holdingu zapitali su se nedavno i zagrebački HDZ-ovci dok dio naših sugovornika iz ove gradske mega tvrtke ide korak dalje pa tvrdi da su je ondje često viđali, nerijetko i sa cigaretom u ustima.

Na nedavno održanoj konferenciji za tisak članovi HDZ-a Zagreb otišli su korak dalje pa postavili pitanje je li Tomašević lutka na koncu kolegice Benčić dok je on stajući pred novinare demantirao njen utjecaj na Holding tvrdeći kako se s njom konzultira oko tema koje se odnose na ekologiju, s obzirom na njen angažman u saborskom Odboru po tome pitanju. Bandićevci u Holdingu smatraju pak kako se Benčić previše uplela u poslovanje gradske tvrtke te naglašavaju kako je riječ o pravnici koja je diplomirala u 36-oj godini života.

No, bez obzira na to, Benčić koju su u nekim medijima proglašavali budućom premijerkom ima impresivnu biografiju. ”Obrt koji je vodila Sandra Benčić, jedna od vodećih ljudi platforme Možemo! je kroz zadnjih godinu dana ili više bio pod blokadom. Taj obrt bez ijednog zaposlenika za navodno EU savjetovanje nije uspio nominalno poslovati”, kaže Bartulica te se pita kako onda Benčić misli upravljati cijelim gradom s milijardama u proračunu, ako nije uspjela voditi ni obrt bez zaposlenika. “Dakle tko ima kompetencije, znanje, vještine da vodi ovakav grad. Složeni sustav s velikim brojem zaposlenika, a nisu u stanju vlastiti mali obrt voditi. Prema tome to je legitimno pitanje, u svakoj zemlji bi to bilo legitimno pitanje. Samo se izgleda pripadnike Možemo! to ne pita”, pitao se svojedobo Bartulica iz Domovinskog pokreta.

Kako misli voditi državu za sada ni Benčić nije pokušala otkriti, međutim, jasno je da se radi o jednoj od najakvitnijih saborskih zastupnica iz oporbenih redova, za taj svoj saborski angažman Benčić mjesečno primi plaću od 16456,24 kuna, a obrt kojega Bartulica spominje naveden je u njenoj imovinskoj kartici te posluje pod nazivom EU savjetovanje, s tim da je sukladno zakonskim obvezama prenesen na fizičku osobu. Nedavno je pak HEP Toplinarstvo zastupano po odvjetničkom uredu Mladena Gragičevića preko javnog bilježnika na zagrebački Općinski sud poslalo prijedlog ovrhe nad Benčić i to zbog dugovanja od 559,33 kune pošto je dugovala za četiri računa za struju.

Uz ime zastupnice Benčić upisana je i njena adresa u Vukovarskoj ulici na kojoj je kao samozaposlena registrirala i svoj obrt Pored ovih ne odveć uspješnih poduzetničkih pothvata Benčić je poznata kao suradnica i predavačica Vijeća Europe na provedbi edukacija za suce i državne odvjetnike u regiji i na području Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava. Članica je hrvatske radne skupine Obzor 2020 s fokusom na društvena i humanistička prava, a do 2010.godine radila je u tvrtci Razbor čija je suosnivačica, kao suosnivačica se Benčić spominje i u tvrtci Publiconn koji je prezentiran kao svojevrsni ‘facebook za fundiranje’. Tvrtka je to koja je trebala omogućiti lakše povezivanje postojećih partnera u pronalasku sredstava iz javnih fondova, a namjera je ujedno bila demokratizirati i pojednostavntii cijeli taj proces.









Angažmani u nevladinim organizacijama

No, daleko više od angažmana u poduzetništvu poznati su njeni angažmani u nevladinim organizacijama od Centra za mirovne studije pa sve do Kuće za ljudska prava. Hrvatskoj je javnosti Centar za mirovine studije poznat ponajviše po izvješćima o migranstkoj krizi i optužbama na račun hrvatske policije za nasilje nam migrantima, a ovoj nevladinoj organizaciji upravo je MUP omogućio ulazak u prihvatilišta za tražitelje azila u Zagrebu i Kutini. Zanimljivo je napomenuti kako je Benčić svojedobno bila sudionica tribine ‘Europa i migracije: gdje povlačimo granicu’ o kojoj je izvještava amerićčki medij Breitbart naglasivši da međunarodni stručnjaci koje finabnciraju porezni obveznici EU i globalni milijarder George Soroš kažu da je Bruxellesu nužna hrabra migracijska politika koja podrazumijeva otvaranje europskih granica svima koji bježe od ratova, klimatskih promjena i siromaštva.

U vrijeme Vlade bivšeg premijera Milanovića Benčić je imenovana u Povjerenstvo za nadzor policije, a CMS u kojem je bio i poznati LGBT aktivist Gordan Bosanac koji je također danas član platforme Možemo! godišnje iz proračuna dobiva oko četiri milijuna kuna, dok se kao njihov partner navodi Srpsko narodno vijeće koje se najznačajnijim dijelom financira baš iz proračuna. CMS uz Europsku uniju i Vladu RH financiraju i Ured za udruge, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Sorosev Open Society DOndations, ali i Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveška pa u konačnici i Grad Zagreb, međutim indikativno je to što gotovo 70 posto sredstava dobivaju iz inozemstva. Kao partneri Centra za mirovne studije naznačen je pored ostalog Beogradski centar za bezbednosnu politiku.

Benčić je pored CMS-a i kuće za ljudska prava navedena i kao jedna od osnivačica Zaklade Solidarna na čije je prikupljanhje donacija u sklopu fonda Spasime svojedobno stigao i sam premijer Plenković podržavši time inicijativu za koju se javno ponajviše zalagala poznata glumica Jelena Veljača. Malo je poznato da je i suprug Sandre Benčić politički aktivan, Miroslav Petrović na parlamentarnim izborima bio je peti na listi za dijasporu u 11. izbornoj jedinici gdje je također branio boje platforme Možemo!. Gospodin Petrović ujedno je zaposlenik Fakulteta političkih znanosti te je Voditelj Ureda za istraživanje i međunarodne projekte.