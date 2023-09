Imovina potencijalnih premijera: Plenković ima štednju od 250.000 eura, Grbin u Puli dva stana, a Raspudić u Zagrebu stan od 115 m2

Autor: Iva Međugorac

Malo po malo, kampanja za parlamentarne izbore počinje se zakuhavati, jasno je to i iz toga što je popis onih koji pretendiraju na premijersku fotelju sve širi. Nije više nikakva nepoznanica to da će premijer Andrej Plenković svoj HDZ voditi kroz kampanju do parlamentarnih izbora na kojima će se boriti za treći uzastopni mandat.

Uz Plenkovića, kandidaturu za premijerku ovih je dana puna samopouzdanja istaknula kandidatkinja stranke Možemo popularna saborska zastupnica Sandra Benčić koja se zaplela već u prvim danima kampanje na propustima u vlastitoj imovinskoj kartici.

Glasove lijevog biračkog tijela loviti će kako za sada stvari stoje i SDP-ov kandidat Peđa Grbin, dok bi Most u utrku za premijera mogao poslati Ninu Raspudića koji je u posljednjem razgovoru za Nacional povukao paralelu između sebe i Plenkovića, čime je dao naslutiti da bi i on mogao postati dio ove personalizirane kampanje.





Kada se već u medijskom prostoru spominje imovinska kartica zastupnice Benčić, odlučili smo zaviriti i u imovinske kartice svih za sada poznatih i potencijalnih kandidata za premijera.

Plenkovićeva ušteđevina od 250.000 eura

Kao predsjednik Vlade premijer Plenković mjesečno zarađuje 3.195 eura, supruga je zaposlena u Hrvatskom saboru, ali Plenković u kartici otkriva da je tijekom prošle godine njegovoj supruzi ukupno na godišnjoj razini isplaćeno 2.978 eura te se navodi kako je lani uz redovan rad koristila bolovanje te roditeljski i rodiljni dopust. U kategoriji drugih primitaka bračnog druga Plenković spominje 11.954 eura no radi se o primicima koji se ne smatraju dohotkom i primicima na koje se ne plaća porez na dohodak. U istu kategoriju spada i dodatnih 530 eura koji se spominju u Plenkovićevoj imovinskoj kartici pod primanjima njegove supruge, i tu se govori o isplati na godišnjoj razini.

Premijer u Zagrebu posjeduje stan od 191 m2 kojega je procijenio na 346.406 eura. Supruga je pak nasljednica i suvlasnica trećine kuće s okućnicom od 759 m2 u Makošama koja je procijenjena na 66.361 euro. Premijer posjeduje i Passat iz 2011-te kojega procjenjuje na 10.000 eura, a tu je i 69 dionica T-HT-a čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi 13,27 eura. Plenković također ima štednju od 250.000 eura, dok je supruga nasljednica ušteđevine u iznosu od 11.548 eura te posjeduje i stambenu ušteđevinu od 7.224 eura.









Grbin nasljednik nekretnina u Crnoj Gori

Prema dostupnoj imovinskoj kartici Benčić kao zastupnica mjesečno zarađuje 2.313 eura. Pored toga u kartici je navela još 1.650 eura prihoda na godišnjoj razini kao i 199 eura primitaka koji se ne smatraju dohotkom i na koje se ne plaća porez na dohodak. Suprug je zaposlen na zagrebačkom Fakultetu političkih znanosti gdje zarađuje 1.128 eura mjesečno, a u kartici je navedeno i 2.654 eura suprugovih prihoda od drugog dohotka kao i 490 eura mjesečno od imovine i imovinskih prava. Benčić u imovinskoj kartici spominje i svoj sporni stan od 39 m2 u Zagrebu kojega je procijenila na 110.159 eura, dok je na 2.200 eura procijenjen suprugov Peugeot iz 2009-te. Prodajom imovine suprug je stekao ušteđevinu u iznosu od 4.654 eura.

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin zarađuje malo više od Benčić, njegova plaća iznosi 2.398 eura. I on u kartici spominje 199 eura primitaka koji se ne smatraju dohotkom. Supruga u KBC-u Zagreb radi za 837 eura mjesečno. Grbin je u svojoj rodnoj Puli vlasnik stana od 84 m2 kojeg procjenjuje na 125.000 eura, drugi stan u Puli od 57 m2 procijenjen je na 90.000 eura te je vlasništvo Grbina i njegove supruge.









U Baošićima u Crnoj Gori Grbin je suvlasnik kuće s okućnicom od 240 m3, kao i kuće s okućnicom od 2.518 m2. U istom mjestu Grbin je suvlasnik nekoliko šuma, no u imovinskoj kartici napominje da pojedinačne podatke o vrijednosti nekretnina u Baošićima nije u mogućnosti navesti budući da mu je Uprava prihoda Crne Gore sve naslijeđene nekretnine procijenila zajedno na 113.335 eura. Zato je Grbin uspio procijeniti vrijednost svojeg Citroena C4 Picasso iz 2016-te godine i to na 12.500 eura, suprugin Citroen C3 iz 2018-te procijenjen je pak na 7.500 eura.

Iako nije posve jasan njegov stranački status Raspudić u imovinskoj kartici navodi da nije član niti jedne stranke mada se svojevremeno tvrdilo kako se pridružio Mostu. Bilo kako bilo, Raspudić kao zastupnik mjesečno zarađuje 2.119 eura čemu treba dodati 199 eura paušala. Raspudićeva supruga Marija Selak Raspudić kao zastupnica zarađuje 2.197 eura, i ona također ima 199 eura paušala kao i 929 eura od druge djelatnosti pri čemu se navodi da je konzultantica, ali ne i detalji o njenom konzultiranju. Raspudići su u Zagrebu vlasnici stana od 115 m2 kojeg procjenjuju na 199.084 eura, a sami Raspudić u Tepčićima u Općini Čitluk u susjednoj BIH suvlasnik je i nasljednik kuće s okućnicom od 10 ha koju je procijenio na 90.000 eura. Raspudić vozi Volvo V50 iz 2009-te procijenjen na 6.636 eura, a ima i ušteđevinu od 16.200 eura.