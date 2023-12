Imovina ministrice Obuljen: Umjetnine vrijedne čak 113.000, a ušteđevina od 79.000 eura, stanovi…

Autor: Iva Međugorac

Neugodnostima nema kraja, a u neke od njih premijer Andrej Plenković bespotrebno se uvlači sam komentirajući aferu ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek- smatra to dio HDZ-ovaca koji se time referiraju na aferu s dodjelom financijskih sredstava Geodetskom fakultetu za 3D skeniranje. Novac prema Plenkovićevim riječima ne potječe iz europskih fondova već iz državnog proračuna, iako Europsko tužiteljstvo ima suprotan stav te tvrde kako se radi o novcu iz Fonda solidarnosti.

Shodno tome nametnulo se pitanje jesu li europski tužitelji nadležni za ovaj sporni slučaj, no u HDZ-u i dio HDZ-ovaca smatra da taj slučaj nije trebalo otvarati, a kada je već otvoren iz njega je još jednom na vidjelo izašao Plenkovićev negativan stav prema europskim tužiteljima s kojima je premijer na ratnoj nozi još od afere bivše ministrice Gabrijele Žalac s kojom je bio prijateljski povezan, baš kao što je prijatelj i dugogodišnji suradnik i sa ministricom kulture.





Plenkovićev obračun s europskim tužiteljima

Oni koji ovu tematiku prate tvrde da su male šanse za to da se Ured europskog tužitelja u ovom slučaju proglasi nenadležnim te napominju da bi Plenković morao biti svjestan da je zaigrao iznimno opasnu igru. No, čini se kako je njemu zbog nadolazeće kampanje u interesu da se istraga u slučaju Obuljen preseli na Državno odvjetništvo.

”Plenković je i bivšoj ministrici Nataši Tramišak zamjerao bliske susrete s glavnom europskom tužiteljicom Laurom Kovesi, ali nju to ne zanima. One je jedna vrlo tvrdoglava žena koju ne zanima to što se Plenković sada u Hrvatskoj nalazi na istaknutoj političkoj poziciji. Ona je kroz svoje djelovanje dokazala da je ne impresioniraju političke većine i da je zanima isključivo borba s korupcijom”, kaže naš sugovornik iz vladajućih redova koji smatra da će se Plenkoviću baš ovakav pristup obiti o glavu jer je šansa da se u ovom slučaju ne radi o europskom novcu minimalna.

Jasna pravila europskog tužiteljstva

Europsko tužiteljstvo istragu je pokrenulo vodeći se svim pravilima EPPO_a i analizom koju je provelo vijeće tužitelja sa sjedištem u Luksemburgu. Oni i jesu odobrili pokretanje postupka nakon čega su zagrebački tužitelji krenuli u istragu, koja po svemu sudeći za premijera i njegovu najdugovječniju suradnicu u najmanju ruku nije stigla u odgovarajućem terminu. Prema pravilnicima Europski tužitelji imaju mogućnost voditi slučaj u kojem postoji sumnja na to da je dio novca izvučen iz fondova, a drugi dio iz nacionalnog proračuna, što je ovdje kod Obuljen uzeto u obzir kao jedna od opcija.

U slučaju da se i dokaže da novac iz ove afere ne potječe iz Fonda solidarnosti EPPO ostaje nadležan za ovaj slučaj pšto su druga dva projekta preko kojih su vodeći ljudi Geodetskog fakulteta izvlačili novac sufinancirani iz Europskog fonda za regionalni razvoj. ‘

‘Iz premijerove retorike proizlazi da europski tužitelji ne znaju što je njihov posao, a ako se nastavi dokumentacijski dokazivati da ti novci koji su isplaćeni Geodetskom fakultetu i jesu stigli izravno iz proračuna, postoji mogućnost da Europska komisija zatraži povrat novca koji nije namjenski utrošen”, objašnjava naš sugovornik koji drži da se Plenković braneći Obuljen izlaže ogromnom riziku jer time ugrožava ne samo svoju hrvatsku karijeru uoči izbora, već i vlastitu europsku reputaciju što bi za njega moglo biti posebno opasno. Kako su u HDZ-u nezadovoljni premijerom, tako su nezadovoljni i medijskim istupima svoje ministrice te kažu da se ona profilira u klasični Plenkovićev politički kadar.









HDZ-ovci nezadovoljni ministricom

”Ona javnosti pristupa s dozom podcjenjivanja, tako djeluju njeni istupi, a to nije i ne može biti dobro”, kaže naš sugovornik koji drži da je Obuljen Koržinek posljednjih sedam godina provela u zaštiti premijera Plenkovića, ali i pod zaštitom oporbenih stranaka koje se kritizirajući Plenkovića gotovo nikada nisu dohvatile nje i njenih pogrešnih poteza, osim što ju je s vremena na vrijeme znao prozvati Zlatko Hasanbegović, no to nije ni dovoljno glasno, ni dovoljno ozbiljno.

Zaštita koju je Obuljen uživala i u djelu medija počela se topiti, a zajedno s time osim ministrice u problemima se našao premijer Plenković, ali i ministričin suprug Hrvoje Koržinek voditelj Službe za inspekcijske poslove zaštite kulturne baštine upravo u njenom resoru. Stoga Nacional piše da je baš gospodin Koržinek svoju suprugu kod kuće neformalno mogao upozoriti što se događa na Geodetskom fakultetu pa bi se tako možda i izbjegla još jedna blamaža Hrvatske pred Uredom europskog javnog tužitelja. Inače kada se već govori o ministrici i njenom suprugu treba reći kako ona prema podacima iz imovinske kartice koja još uvijek nije dostupna u eurima već u kunama mjesečno zarađuje 18.192 kune.









Suprug u Ministarstvu zarađuje 11.651 kunu. Ukupno tako ovaj dvojac mjesečno u Ministarstvu kulture zaradi 29.843 kune. Obuljen Koržinek u Zagrebu posjeduje stan od 56 m2 procijenjen na 830.000 kuna, dok je njen suprug vlasnik stana od 80 m2 koji se također nalazi u Zagrebu i koji je procijenjen na 1.200.000 eura. Supružnici Koržinek posjeduju i umjetnine vrijedne 850.000 kuna. Njena ušteđevina iznosi 200.000 kuna i 50 tisuća eura, a suprug ima ušteđeno 165.000 eura i 390.000 kuna.