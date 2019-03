IMENA KOJA MORATE ZNATI: Poveznica im nije samo Uljanik

Gianni Rossanda, Marinko Brgić , Veljko Grbac , Serđo Pajković, Alen Damljanić , Elvis Pahljina, Eduard Milovan, Renis Pavletić, Enco Vitasović, Silvan Kranjc, Milko Mihovilović, Armando Banković , Hrvoje Markulinčić, Kazimir Pavletić imena su ovo direktora bliskih Uljaniku koji su zajedničkim snagama uplovili u privatni biznis. A ova imena posljednjih dana imaju veliku težinu, jer policijski istražitelji napokon su odlučili provjeriti ‘di su pare’ te kako je poslovao, ali i kolabrirao pulski škver.

Kada se govori o odgovornosti uprave Uljanika tada valja reći da je istu osim radnika, zazivala i aktualna vlada predvođena premijerom Plenkovićem, a osim toga nečelo se pitanje odgovornosti kolektivnog tima, što dakako ne uključuje samo Rossandu. Upravo u tom kontekstu potrebno je podsjetiti na privatnu tvrtku koja je osnovana prije gotovo tri godine, a čije je sjedište u Puli.

Riječ je o tvrtki Arsenal koncept čiji se osnivački papital 29 tisuća kuna, a koja je registirana za obavljanje usluga poslovnog savjetovanja. Kada se tek površno zagrebe po strukturi ove pulske tvrtke tada se dolazi do podatka da se ondje nalazi čak 14 Uljanikovih manadžerskih kadrova, a priča pak uključuje i Rossandu koji je predsjednik NO Arsenala. Tvrtka bez značajnih prihoda poslovala je bez zaposlenika, ali i sa gubitkom, a na direktorskoj poziciji nalazio se Veljko Grbac. On je pak donedavno bio član uprave Uljanik d.d., a njegovo ime bilježi se i u pet nazodrnih odbora u Uljanikovim tvrtkama.

Osnivač tvrtke je Hrvoje Markulinčić,koji je član NO Arsenala, ali i koji se spominje kao rukovoditelj Uljanik Poslovno informacijskog sustava. Alen Damijanić također je jedno od Uljanikovih imena na ovom popisu, a osim njega tu je i Brgić koji je svojedobno bio član uprave Uljanika d.d., ali i član nazornog odbora Uljanik Brodogradilišta te Juljanik Brodograđevnih projekti. Pajković je pak navođen i kao član uprave Uljanik Brodogradilišta, a Pahljina kao direktor Uljanik Pomorstva. U Arsenalu se spominje i Milovan te Vitasović, ali i Kranjc koji su također obnašali niz funkcija u Uljaniku, jednako kao i Pavletić te Mihovilović.