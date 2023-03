IMENA KOJA ĆE VAS IZNENADITI! Šuška se da iza toga stoje Pupovac i SDSS: Oni su Plenkovićeva rezerva?

Autor: Iva Međugorac

Šibensko-kninski župan Marko Jelić na lokalnim je izborima ostvario povijesni rezultat. Tako je prvo u politiku ušao kao gradonačelnik Knina koji je u svojem gradu prekinuo vladavinu HDZ-a, odnosno gradonačelnice Josipe Rimac, a zatim je na posljednjim lokalnim izborima vlast osvojio i u šibensko-kninskoj županiji gdje je sa vlasti opet svrgnuo HDZ-ova dugogodišnjeg župana Pauka. Jelić odnedavno prema vlastitim riječima kreće u pohod na nacionalnu političku scenu te planira osnivanje vlastite stranke koju mnogi već sada nazivaju Mostom 2, tvrdeći da iza Jelićevih ambicija stoji Ivica Relković, pa se stoga drži da bi šibenski župan u svoj tim mogao dovesti i splitskog gradonačelnika Ivicu Puljka.

Zanimljiva imena iz Jelićeva tima

Kao izgledni Jelićev suradnik spominje se i donedavni ravnatelj Fonda za obnovu Damir Vanđelić. Radi se ovdje o šarenoj družini u kojoj bi se mogao naći i gradonačelnik Novalje Anto Dabo, ali i bivši vrgorački gradonačelnik Ante Pranić te prvi čovjek Donjeg Miholjca Goran Aladić, ali i načelnica Podgore mlada Petra Radić te pulski gradonačelnik Filip Zorić koji je sa Jelićem član Udruge nezavisnih u kojoj šibenski župan obnaša dužnost potpredsjednika. Da su Jelićeve ambicije ozbiljne jasno je i iz toga što bi njegovu kampanju mogao voditi Boris Malešević, najpoznatiji hrvatski stručnjak za politički marekting koji je na vlast doveo aktualnog predsjednika Zorana Milanovića, a koji je surađivao i sa premijerom Andrejom Plenkovićem.





Iako je nedavno HDZ-ovo vodstvo predvođeno upravo Plenkovićem neizravno prozvalo Jelića obrušivši se na njegova suradnika, odnosno načelnika Murtera Tonija Turčinova, koji mu je bio na listi za lokalne izbore, a koji je široj javnosti poznat po peglanju općinske kartice među ostalim i u bordelu.

Dio HDZ-ovaca uvjeren je kako Plenković nema ništa protiv Jelića, niti bi imao išta protiv toga da opcija koju stvara dugoročno postane HDZ-ov koalicijski potencijal.

HDZ-ovci u njemu vide partnera

”Jelić Plenkoviću ovime rješava problem s koalicijskim potencijalom HDZ-a. Sada HDZ neće nakon parlamentarnih izbora morati surađivati s Možemo, već će mu se na raspolaganju naći nova politička opcija. Premijer ne može imati ništa protiv toga”, komentira naš sugovornik iz vladajuće stranke blizak Plenkoviću, no u djelu HDZ-a drži se i da je ova stranka stasala baš radi toga što je Plenković pravodobno predvidio problem svojeg koalicijskog potencijala.

Upravo se stoga ne odbacuje mogućnost da je sve ovo ranije dogovoreno u HDZ-ovoj političkoj kuhinji, s tim da stranački skeptici napominju da je veliki dio posla u potencijalnoj suradnji sa županom Jelićem u strogoj diskreciji odradio šef SDSS-a Milorad Pupovac, koji je navodno županu pomagao i u kampanji za lokalne izbore kako u Kninu, tako i na razini same županije. Jelić je navodno blizak sa potpredsjednicom Vlade iz SDSS-ovih redova Anjom Šimpragom koja je bila njegova studentica, no zato definitivno nije dobar sa Stipom Petrinom koji je nedavno s njime krenuo u otvoreni sukob najavljujući konferenciju za medije.

Razlaz među suradnicima









”Teme su pitanje titule kojom se župan koristi, brojni ugovori o djelu i autorskom djelu koje je sklapao za vrijeme obnašanja dužnosti dekana veleučilišta u Kninu, pitanje spornih isplata dodataka za uspješnost u radu samom županu, zapošljavanja suradnika i prijatelja tijekom obnašanja gradonačelničkog mandata i druge”, najavio je Petrina koji je i u pratećem opsežnom tekstu doveo u pitanje brojne odluke župana Jelića, ali i njegovu znanstvenu titulu.Pozivu je Petrina priložio i opširan tekst u kojem u pitanje dovodi brojne odluke Marka Jelića, ali i njegovu znanstvenu titulu.

S Jelićem se nedavno razišla i dožupanica Iris Ukić Kotarac.

”Ja odgovorno tvrdim da je Jelić produkt HDZ-a, još jedan spavač HDZ-a i osoba koja će se “pozvati” kad za to bude vrijeme i po potrebi prešutno vratiti HDZ-u. To je osoba koja glumi da je reformist, a to zapravo nije. Ali, nakon 4 godine mandata morat će položiti račune građanima, predstaviti rezultate, i zato sam smatrala da prije svega treba definirati što ne funkcionira u sustavu, podvući crtu, konstatirati zatečeno stanje, jer to je osnova svakog poslovanja. A mi smo se od starta zatvorili, osim jedne jedine konferencije, s javnošću nismo komunicirali”, kazala je Ukić-Kotarac u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju navodeći razloge ovog raskida suradnje.