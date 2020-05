IMAMO SOČNE DETALJE! Na jednoj stavci zapeli pregovori Škore i Mosta: Što se događa?

Prvi čovjek Domovinskog pokreta Miroslav Škoro pohvalio se da je postigao dogovor s predstavnicima Hrvatskih suverenista, a na zajedničkoj konferenciji za tisak uz njega su stajali Hrvoje Zekanović, Marijan Pavliček i Ladislav Ilčić iz Hrasta.

No, čini se kako među Suverenistima po pitanju suradnje sa Škorom nema suglasja pa su se tako javno oglasili general Željko Sačić i pravnik Pero Kovačević negirajući postignuti dogovor te tvrdeći da su izigrani, no, i mimo problema sa Suverenistima koji su se po svemu sudeći raslojili na koaliciji sa Škorom, pregovori ne idu u skladu s planovima, pa tako Škoro sve teže pronalazi zajednički jezik i sa Mostovcima, s kojima je donedavno bio na korak do dogovora.

”Razgovaramo sa Škorom, ali ti pregovori nam postaju sve mučniji. Ne želimo da nas se iskorištava i želimo da se kod sastavljanja lista zna tko smo, i što smo. Most je jedina politička opcija kojoj uz HDZ i SDP raste rejting, i želimo da Škoro to ima na umu, osobito kod sastavljanja lista. Mi mu možemo ponuditi kvalitetan program, kvalitetne, stručne ljude, mlade istaknute pojedince, i utjecajne lokalne dužnosnike, i ne želimo da nas se podcjenjuje. Svaka čast Škori, ali Most, ako se ne usuglasimo, na izbore može i samostalno”, komentira naš sugovornik iz Mosta te napominje da im je najveći problem ideološko opredjeljenje koje suradnja sa Škorom nosi.

”Mi smo šarolika družina, ne želimo se trajno zavezati na tu kranju desnicu. Osim toga, treba voditi računa i o tome što mi nudimo. Kad pregovara s nama, Škoro pregovara s parlamentarnom strankom koja ima deset saborskih zastupnika, to nije isto. Naša politička sudbina ne ovisi o njemu, dok se to recimo za Hasanbegovića ne može reći. On objektivno ni nema drugog izbora nego se prikloniti Škori, i zato ćemo jasno zahtjevati konkretne prijedlog. Osim toga, inzistirat ćemo na sporazumu koji će nam jamčiti to da se Škoro nakon izbora neće prikloniti HDZ-u i otići u koaliciju s njime. Mi moramo sve segmente rasvijetliti, i znati u što ulazimo, ne želimo se igrati politike”, komentira nadalje naš sugovornik iz Mosta, nagoviještajući kompleksne pregovore, koji unatoč tome nisu neprovedivi.