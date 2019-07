Imamo predsjednicu: Ursula von der Leyen zasjela na čelo Europske komisije

Ursula von der Leyen izabrana je za novu predsjednicu Europske komisije. Dobila je sveukupno 383 glasa, od potrebnih 374 koliko je trebala dobiti za izbor na funkciju. Protiv je bilo 327, a suzdržanih 22.

Podsjećamo, von der Leyen je nominirana na sastanku Europskog vijeća prije dva tjedna. Bio je to najdulji summit lidera u povijesti EU, a Ursula von der Leyen neočekivano se pojavila kao kandidatkinja, nakon što lideri nisu mogli postići dogovor, niti o jednom od unaprijed istaknutih kandidata triju političkih grupacija u EU. Upravo zbog načina na koji je izabrana – bez vođenja ikakve kampanje, bez predstavljanja biračima, dogovorom iza zatvorenih vrata kojim je pogažen princip “spitzenkandidata” – velik broj zastupnika u Europskom parlamentu ispočetka se protivio njezinom izboru.

Ipak, ova njemačka demokršćanka i najdugovječnija ministrica u vladi kancelarke Angele Merkel, izabrana je večeras u Strasbourgu za novu predsjednicu Europske komisije i prva je žena na toj dužnosti.

Благодаря! Hvala! Děkuji! Tak! Bedankt! Thank you! Aitäh! Kiitos! Merci! Danke! Ευχαριστώ! Köszönöm! Go raibh maith agat! Grazie! Paldies! Ačiū! Grazzi! Dziękuję! Obrigada! Mulțumesc! Ďakujem! Hvala! ¡Gracias! Tack! pic.twitter.com/J4GEgY1UJY

