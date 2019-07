IMAMO NAJTRAŽENIJI POPIS U DRŽAVI: Korumpirani suci! Evo njihovih imena

Da je pravosuđe rak-rana hrvatskog društva, u javnom se prostoru govori godinama, doduše, dosta diskretno. Kako i ne bi bilo, kada govorimo o zemlji u kojoj je osuđen pas Medo. O korupciji u pravosudnom sustavu progovorio je i odbjegli šef hrvatskog nogometa Zdravko Mamić.

“Mogu potvrditi autentičnost izjave mog odvjetnika. No, o imenima bih nekom drugom prilikom. Sigurno ću u datom trenutku izvući najjače oružje. Ono što mogu reći jest da je korumpiran Đuro Sessa, predsjednik Vrhovnog suda. Poručujem mu da je korumpiran”, rekao je Mamić čije su riječi šokirale suca Sessu, no kako zasad stvari stoje, nikakve pravne radnje po tom pitanju neće poduzimati, premda bi mogao jer Mamić na imenovanju nije stao. “On je jedan nepošten, pokvaren sudac, a kad se stvore uvjeti za to, ja ću to bez problema dokazati. Spreman sam da se zajedno podvrgnemo detektoru laži. Toliko je bezobrazan i drzak da jednog uglednog odvjetnika poput Miljevića prijavljuje odvjetničkoj komori”, istaknuo je Mamić. Njegove su riječi po običaju pobudile znatiželju, ali i polemiku u javnom prostoru kako među građanima, tako i među pravnim stručnjacima. Svoj obol toj temi dao je i poznati odvjetnik Branko Šerić, koji je za N1 prokomentirrao ovu situaciju. “Mislim da su optužbe ružne i tužne za hrvatsko pravosuđe, bez obzira na to jesu li istinite ili nisu”, rekao je Šerić, koji je prokomentirao i korupciju u hrvatskom pravosuđu. “Moramo znati da korupcija nije samo primanje i davanje mita, korupcija je mnogo šira djelatnost, pa i nepotizam, protekcionizam, klijentelizam. Zar to ne postoji svugdje u svijetu, pa tako i u pravosuđu? Ne možemo biti slijepi pored zdravih očiju i reći da se to ne događa u pravosuđu”, objasnio je te dodao da Mamićeve navode treba provjeriti. “Najbenigniji način da se to utvrdi jest da se ispita Mamića o tim tvrdnjama”, rekao je Šerić te dodao: “Korupcija je teško dokaziva. Jer se događa u četiri oka i tajno je.” Ipak, da Mamić i nije na pogrešnom tragu kada govori o problemima u pravosuđu koji uključuju i korupciju, hrvatska je javnost imala prilike svjedočiti i ranije, iako iznimno rijetko. Naime, premda uhićenja sudaca u Hrvatskoj nisu česta, takvih je primjera bilo, a neki od njih okončani su pravomoćnim presudama. Primjerice, Bariša Gašpar osuđen je na dvije i pol gopdine zbog mita. Riječ je o nekadašnjem sucu Vrhovnog suda koji je 2014. godine pravomoćno osuđen jer je uzeo 25 tisuća eura mita od člana uprave tvrtke Civitas Nova, kako bi ubrzao rješavanje sudskog spora za koji je ta tvrtka bila zainteresirana, a uz to, cijeli iznos mita morao je platiti. Nepravomoćno je na zatvorsku kaznu osuđivan i Stevo Bunčić, petrinjski sudac Prekršajnog suda, koji je od muškarca odgovornog za dva prometna prekršaja zatražio tisuću eura mita kako ga ne bi osudio. Kada je pak riječ o suspendiranim sucima, oni spadaju u posebnu skupinu, a zgodno je reći da i oni koji spadaju u tu kategoju primaju polovicu plaće. Primjerice, sudac Općinskog suda na Krku Marin Črnje pod suspenzijom je gotovo osam godina zbog kaznenog postupka u kojem ga se tereti da je Miroslavu Kutli pomogao u izvlačenju više desetaka milijuna kuna iz Tiska. Črnja je devedesetih, u vrijeme Kutline poslovne moći, bio predsjednik Nadzornog odbora Slobodne Dalmacije. Medijske je stupce punio i sudac splitskog Općinskog suda Robert Pešutić, koji je privremeno s dužnosti suspendiran u listopadu 2011. godine zbog kaznenog postupka koji je protiv njega pokrenut zbog primanja mita, zloporabe položaja i ovlasti te protuzakonitog posredovanja u sudskim postupcima. U statusu privremeno suspendiranih bili su i Pero Miloglav te Ivo Besjedica, suci dubrovačkog Županijskog suda, koji su udaljeni s dužnosti zbog pokretanja postupka u aferi Vrtovi sunca, u kojoj ih se teretilo da su položaj suca zlorabili kako bi pogodovali tvrtki poduzetnika Pere Vićana, omogućivši mu da protuzanonito stekne oko 150 tisuća m2 atraktivnog turističkog zemljišta. Miloglav je nakon šest godina suspenzije na svoje radno mjesto vraćen te je pravomoćno oslobođen.

