IMAMO NAJTRAŽENIJE PODATKE: Koje županije i koje djelatnosti uskoro izlaze ‘iz karantene’?

”Nastavi li se trend od srijede kada je Hrvatska zabilježila najmanje novooboljelih od koronavirusa u zadnjih 25 dana, tada ćemo razmišljati o popuštanju mjera koje su uvedene u ožujku, međutim konkretnog plana za popuštanje nema”, tvrdi naš dobro upućeni sugovornik iz Vlade napominjući da odluku o popuštanju donosi struka, odnosno Nacionalni stožer civilne zaštite uz konzultacije s epidemiolozima.

”Svjesni smo posljedica koje kriza nosi na ekonomiju, ovakvo stanje u kojem smo sada ne može se još dugo održati, u Vladi promatramo primjere drugih europskih zemalja koje su već krenule s poostupnim otpuštanjem mjera, gledati ćemo i situaciju sa zemljama u susjedstvu, to je sve jedna cjelina, osim toga važno nam je slijediti preporuke Europske komisije, pitanje je može li si hrvatski zdravstveni sustav dozvoliti otpuštanje nalik onome u Austriji, to također moramo imati u vidu, osim toga nama se dogodio najcrnji scenarij, odnosno ulazak korone u staračke domove, da se to nije desilo, i da su se tu slijedile preporuke mi bismo danas daleko sigurnije progovarali o planovima za popuštanje”, objašnjava naš sugovornik

Napominje da su tri smjernice za popuštanje i na razini Europske unije.

”Prvi se tiče epidemiološke slike, to i mi naravno budno pratimo, pet do sedam dana potrebno je bilježiti osjetan pad novozaraženih, širenje zaraze mora biti pod kontrolom, stabilno, i usporeno, mi smo krenuli tim putem, a onda se dogodio Split, Dalmacija je u kritičnoj fazi, i to nas brine, međutim, dobar su primjer neke županije poput recimo virovitičke gdje više od dva tjedna nema zaraženih, situacija je relativno stabilna i u požeškoj županiji pa bi se s opuštanjem mjera moglo ići lokalno, dakle po županijama, baš kao što smo na početku išli s postepenim uvođenjem strožih mjera”, komentira naš sugovornik.

I premijer Plenković oglasio se ovih dana sugerirajući ministrima da počnu s pripremama relaksacija iz svojih resora, međutim, i on ima u vidu struku pa stoga i sam priznaje kako će epidemiolozi biti ti uz čije će se savjete država i ekonomija organizirati po sektorima. ‘

”U Slavoniji je situacija stabilna, razmišljamo da tamo popustimo po pitanju radova u poljoprivrednim djelatnostima, to uključuje i otvaranje specijaliziranih trgovina, osim toga sam je Horvat progovorio o metaloprerađivačkoj industriji u Međimurju, vrlo ćemo vjerojatno dati uskoro zeleno svijetlo i za neprehrambene trogivine, manje trgovine s tehnikom, pa i trgovine s odjećom i potrepštinama za djecu. Javni prijevoz trebao bi profunkcionirati po blagdanskom rasporedu, no najviše nas brine što s obrtnicima, frizerima, ugostiteljima, to je najkritičnija skupina, oni su u kontaktu sa svojim klijentima, posao im je tako baziran, i tu pokušavamo osmisliti optimalno riješenje”, zaključuje naš sugovornik.