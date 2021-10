IMA SE, MOŽE SE: Plenković najavio da će HDZ sutra isplatiti milijunsku kaznu! Odakle im taj novac?

Autor: Daniel Radman

Andrej Plenković danas je najavio kako će HDZ “vjerojatno sutra” platiti puni iznos koji mu je Vrhovni sud odredio zbog presude u slučaju Fimi media.

Potvrda je to njegove izjave otprije desetak dana, kada je rekao kako stranka poštuje odluke hrvatskih sudova te da će u proračun uplatiti 14,6 milijuna kuna za koje su u Sanaderovo doba oštetili državu plus 3,5 milijuna kazne, a iz tog je razloga donesena je odluka o izmjeni financijskog plana za HDZ te je unesen dodatni rashod od 14,3 milijuna kuna.

Iako je ukupan iznos veliki zalogaj i za uspješne firme, čini se da HDZ-u sasvim dobro ide čim ima za kaznu. No, da im je to veliki udarac, svakako jest, a u to se možemo osvjedočiti ako zavirimo u njihovo posljednje predano financijsko izvješće.

U 2020. dana – 6,8 milijuna u plusu

Naime, HDZ je – iako je imao izvrsnu financijsku 2020. godinu – u cijeloj prošloj godini bio 6,8 milijuna kuna u plusu što znači da mu kazna zapravo iznosi trogodišnju dobit.

U prošloj godini HDZ je zaradio nešto manje od 61 milijun kuna, a trošak mu je iznosio 54,1 milijuna. Većinu tih sredstava ostvario je iz državnog i lokalnih proračuna, a riječ je o novcu koji se isplaćuje na temelju broja saborskih zastupnika i lokalnih vijećnika. Na taj način uprihodovali su 45,6 milijuna kuna.

No, dobro su poslovali i od članarina. Samo od te stavke na stranački je račun kapnulo 7,7 milijuna kuna, iako s tom cifrom ne mogu biti oduševljeni. Samo godinu prije na taj su način dobili skoro 900 tisuća kuna više.