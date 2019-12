IMA NEKA TAJNA VEZA: Moćni Hercegovac poveznica između Vrdoljaka i uhićenog švercera auta

Do preprodavača luksuznih automobila Ivana Inje Bašića, koji je prije nekoliko dana uhićen, Uskok je došao istražujući off-shore poslove nekadašnjeg šefa Dinama Zdravka Mamića, izvijestio je prije nekoliko dana Večernji. Inače, sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu na Uskokov zahtjev odredio je Bašiću i njegovoj supruzi Senki jednomjesečni pritvor, a osim njih sudac je istu mjeru izdao Bernardinu Budinu, Robertu Čarapini, Damiru Mitaru, Ivanu Gavranu, Dinku Škiljanu i Dinku Pejiću. A uz to, Uskok je pokrenuo istragu i protiv Stjepka Čovića, Ivice Zmiše te Krešimira Vidovića i tvrtke Clik motor, Meo centar i Portula. Inače, tijekom istrage za Dinamo 2, Uskok se zainteresirao za tokove novca koji je iz zagrebačkoga nogometnog kluba izvlačen u off-shore firme kojima su se koristili članovi Mamićeve obitelji. Na popisu takvih tvrtki osvanula je i Real Sport Managment u kojoj je odgovorna osoba bio Marićev sin Mario. Na račun navedene tvrtke Dinamo je uplaćivao izdašne iznose koje je Mamić slao dalje na račune drugih off-shore tvrtki, a taj novac rabio se i za kupnju osobnih automobila, što su Uskoku potvrdili Bašić i Gavran te još jedan neimenovani svjedok. Uskok je, među ostalim, došao i do podataka o tome kako Bašić ima razgranate poslove u Češkoj, Slovačkoj, Bugarskoj te Njemačkog, gdje on i supruga imaju čak četiri tvrtke. Neke su tvrtke smještene i u susjednu Bosnu i Hercegovinu. Zanimljivo, Bašićeva brata Milenka Bašića iz Posušja u javnom je prostoru prozivao nekadašnji ministar gospodarstva Tomislav Panenić tvrdeći da je njegov prethodnik Ivan Vrdoljak, odnosno Ministarstvo kojim je tada rukovodio, dodijelilo izdašna sredstva investitorima u vjetroelektrane. Panenić je tada posmnjao na Vrdoljakovo pogodovanje, a poseban akcent stavljen je na ugovor za najveću vjetroelektranu Krš-Pađene. Riječ je o ulaganju koje godinama priprema tvrtka C.E.M.P. čiji je vlasnik Milenko Bašić iz Posušja, a cijela se igra odvija preko tvrtke Lager. Koncem 2013. godine Vrdoljakovo Ministarstvo odobrava dodatnu kvotu od 42 megavata, a prema računici, kad bi se vjetroelektrane izgradile, pripalo bi im 300 milijuna kuna više od naknade koju plaćaju svi građani i gospodarstvenici. Potom C.E.M.P. mijenja projekt te osigurava i još veći i drugačije raspoređen tip vjetroagreganata.

Ministarstvo zaštite okoliša, kojim je tada ravnao Mostovac Slaven Dobrović, izdaje naredbu da moraju napraviti postupak procjene utjecaja na ekološku mrežu, a rješenje im se izdaje dok je još na snazi bila Vlada Mosta i HDZ-a. Isto Ministarstvo nedugo potom poništava svoje rješenje, a tvrtka biva oslobođena dodatne obveze, odnosno izrade studije na kojoj je Dobrović inzistirao. Potrebno je reći da je Mostovca u to doba zamijenio HDZ-ov Tomislav Ćorić pa su se shodno tome i kritike iz Mosta intenzivirale te su sve glasnije progovarali o pogodovanju HDZ-a hercegovačkom poduzetniku. ”Novim rješenjem ide se naruku investitoru u vjetroelekrane Krš Pađene koji će dobiti od hrvatskih građana više od 4,5 milijardi kuna poticaja”, govorili su Mostovci u svojem priopćenju nastavljajući napad na Vladu konstatacijom da se dizanjem naknade za obnovljive izvore energije od građana godišnje prikuplja milijardu kuna, od kojih će najveći dio otići upravo za spomenuti projekt. Kako je svojedobno pisao Jutarnji, Milenko Bašić ozbiljan je poduzetnik i radoholičar koji živi mirnim obiteljskim životom pa stoga nerado istupa i u medijima. Njegov Lager iz Posušja godinama je bio regionalni lider u prodaji i servisiranju građevinskih strojeva i rudarske opreme te generalni zastupnik najvećih svjetskih proizvođača građevinskih strojeva s više od 300 zaposlenih u zemljama bivše Jugoslavije. Bašićeva kompanija godišnje uprihodi oko 500 milijuna kuna. Uz prodajno-servisne mreže građevinskih strojeva i rudarske opreme, grupacija Lager u BiH posluje i u Ljubuškom gdje posjeduju tvornicu za proizvodnju prikolica i poluprikolica za transport specijalnih tereta. Osim toga u rudniku Kamengrad kod Sanskog Mosta imaju koncesiju na vađenje mrkog ugljena. Kada je o poslovima po Hrvatskoj riječ, Bašić od 2002. godine posluje u Zagrebu gdje je njegova tvrtka od Grada Zagreba kao vlasnika Robnih terminala kupila 165 tisuća četvornih metara skladišno-manipulativnog prostora u Karlovcu, u sklopu kojeg se nalazila i ispostava Carinarnice Zagreb. Kompanija Lager, osim u Karlovcu, u Hrvatskoj poslovne prostore ima i u Donjem Stupniku.