IMA NEKA TAJNA VEZA: Jedna je dama ključna za prijateljstvo Glavaša i Milanovića

Da su hrvatski političari čuđenje u svijetu potvrđuje i odluka šefa HDSSB-a Branimira Glavaša da svoj potpis potpore za kandidaturu za predsjednika dade bivšem predsjedniku SDP-a Zoranu Milanoviću. Glavaš kao što je poznato u sabornici podupire vladu premijera Andreja Plenkovića, istodobno, nije nikakva nepoznanica da Plenkovićev HDZ u bitku za Pantovčak gura aktualnu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović čiji je najljući konkurent upravo Milanović. Glavaš se evidentno odlučio podupirati Plenkovićev HDZ, ali ne i kandidatkinju Plenkovićeva HDZ-a i po tome pitanju nije jedini, jer predsjedničkog kandidata nema niti HNS koji je odlučio ostati suzdržan po pitanju potpore predsjedničkim kandidatima. HSLS je pak u utrku pa Pantovčak gurnuo svojeg kandidata Dejana Kovača, dok je šef SDSS-a Milorad Pupovac vrlo jasno dao do znanja da oni ne podupiru aktualnu šeficu države, koga točno predstavnici srpske manjine podupiru na predsjedničkim izborima Pupovac još nije precizirao. Za razliku od šutljivih Plenkovićevih koalicijskih partnera Glavaš je iznio argumente radi kojih je podržao Milanovića.

– Nitko ne može osporiti Milanoviću da je domoljub, a također je i diplomat, čovjek sa dosta zagrebačkog asfalta u nogama. Mi smo dosta politički suprotno, ali ja ga cijenim kao osobu. Nikada se ne miješa u trodiobu vlasti. Moj glas njemu ne znači i moje približavanje ljevici. Dao sam potpis za osobu, a ne za njenu stranku. Kada su u pitanju predsjednički izbori ideološke razlike treba staviti na stranu jer se bira čovjeka a ne njegovu stranku – prokomentirao je Glavaš svoj izbor.

Inače, prije nekoliko tjedana u intervjuu za 7dnevno Glavaš je kazao kako njegova stranka neće podržati niti jednog kandidata, već će svi glasati po savjesti. Iako su se mnogi ovom potporom Milanovićuu iznenadili Glavaš i bivši premijer nikada nisu niti bili u sukobu pa se tako Glavaš svojedobno na društvenim mrežama hvalio fotografijama na kojima se rukuje s Milanovićem. Jedne prigode zahvalio se nekadašnjem predsjedniku SDP-a n a vrlo osebujan način. ”Nakon dugogodišnje koalicijske ljubavi SDP-a i HDZ-a u Osijeku koja traje od lokalnih izbora 2013. godine nešto se kuha na nacionalnoj razini…’, napisao je u statusu uz fotografiju na kojoj se rukuje s Milanovićem. Zanimljivo je i kako nitko iz SDP-a nije osudio osnivanje HDSSB-ove stranačke garde u crnim uniformama pod Glavaševim zapovjedništvom, a jedno vrijeme HDSSB i SDP pokušavali su formirati vlast na lokalnoj razini, pregovore su vodili Zoran Milanović, Glavaš i Biljana Borzan, koja prvog čovjeka HDSSB-a dobro poznaje. Ona se u konačnici i usprotovila toj suradnji pa do realizacije suradnje na lokalnoj razini nije došlo. No, dobro upućeni svjedoče da se baš preko nje poznaju Glavaš i Milanović, ali i da nije nemoguće da je Glavaš ovim činom samo pokušao skrenuti pažnju na sebe. Sve i da mu to nije bio plan, izgleda da je u tome u konačnici uistinu uspio.