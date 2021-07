IMA LI PLENKOVIĆ ODGOVORE? DIREKTOR HUP-a OŠTRO KOMENTIRAO UVJETOVANJE POTPORA CIJEPLJENJEM: ‘Ovim načinom nećemo doći ni blizu’

Autor: Dnevno

Nakon sastanka s ministrom rada i socijalne skrbi, Josipom Aladrovićem, glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca Damir Zorić, komentirao je uvjetovanje potpora za očuvanje radnih mjesta covid potvrdom.

“Koplja se lome, ne samo ovdje, nego i u javnosti, može li se, kako i kome uvjetovati primanje te potpore za slučaj da postoje radnici u tvrtkama koji nisu cijepljeni. Mi ne znamo zakonit instrument kako bismo utvrdili koji su to ljudi i kako bismo ih mogli obvezati. Mislimo da nitko od nas nema pravo uzimati zakon u svoje ruke, ali imamo svi obvezu poštivati taj zakon kada ga onaj koji je za to zadužen, a to je država, doista i donese. Mi smo od prvog dana bili pobornici odluka, a ne apela. Stalno čujemo apelira se, apelira se… umjesto da se odluči. Smatramo da se i ovaj problem može riješiti tako da se nešto odluči”, rekao je Zorić za N1.

Ipak, vidi jednu spornu stvar na koju je ukazao.

“Danas smo čuli da je cilj Vlade da se postigne razina od 70 posto procijepljenosti. To je ok i to svi podržavamo. Ali ako do toga želimo doći tako da uvjetujemo isplatu potpora samo jednom kontingentu, bojim se da nećemo niti za 5 ili 10 posto povećati taj broj i nećemo doći ni blizu 70 posto jer trenutno je sve manji broj tvrtki koje trebaju tu potporu. Nemamo lockdown, nemamo zabranu rada, sezona ide, imamo samo posljedice prethodnog razdoblja. Ako želimo doći do 70 posto, što je s drugima?”, upitao je Zorić.

Sindikati protiv

“I ministar je poslodavac. Sav javni sektor se financira putem proračuna, ne prima potpore, ali prima plaće. Je li legitimno da se i na njih izvrši neki pritisak i od njih zatraži odgovornost? Da se cijepe i na svoju korist, i na korist svih nas. Imate 150.000 nezaposlenih, i oni mogu primiti i prenijeti virus. Što je s tim potporama? Imate ne znam koliko studenata koji se većinski financiraju iz državnog proračuna… Postoji mnogo širi krug ljudi koji bi trebao snositi odgovornost za zdravlje nacije, nego su to ovi zaposleni u firmama s poteškoćama”, zaključio je Zorić.

S njim se slaže i predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.

“Nikako ne možemo prihvatiti prijedlog u kojem će se građane motivirati kroz jednu usku skupinu ljudi, na taj način da će se potpore za očuvanje radnih mjesta dati samo onima koji će donijeti covid potvrdu odnosno da na drugoj strani to neće imati pravo za one koji takvu potvrdu nemaju”, rekao je za RTL.

“To znači da broj cijepljenih treba dignuti za jedan milijun, a ovdje govorimo o možda 50-ak tisuća koji bi bili kažnjeni posredno na način da će poslodavac, vjerojatno, dobiti novce za one s potvrdama, da će ih ili rasporediti na sve ili će reći za sve nemam, pa će nakon toga navući radnike da se međusobno sukobljavaju jer nitko neće znati tko je taj koji potvrdu ima, a tko nema, tko je cijepljen pa će doslovno krenuti lov na vještice”, rekao je.