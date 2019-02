Ima li kraja? Hrvatska na začelju Europe! Novi podaci koji će vas zgroziti

Autor: dnevno.hr

Reforme, fondovi, investicije tako nekako papagajski su se uskladili predstavnici hrvatske vlasti, koji očigledno osim puke retorike ne znaju i ne uspjevaju pomaknuti. Da je tome tako potvrđuju i brojke, koje nas opetovano dovode na začelje Europe.

Naime, od 10,7 milijardi eura s kojima Hrvatska raspolaže u aktualnom sedmogodišnjom proračunu Europske unije, trenutno je tek svaki peti euro stigao do krajnjih korisnika. Drugim riječima, do onih kojima su ta financijska sredstva namijenjena. Posljednjeg dana prošle godine korisnicima europskih fondova ukupno je isplaćeno basnoslovnih 1,978 milijardi eura, ali to definitivno ne znači previše za našu malu Hrvatsku koja se pozicionirala na samom dnu ljestvice država članica kada je u pitanju korištenje europskih fondova, i europskog novca. Prema pojednostavljenoj računici sa internetske stranice strukturnifondovi.hr u Hrvatsku je primjerice od sto raspoloživih kuna, iz Fondova finalnim korisnicima do sada isplaćeno 18 kuna i 40 lipa.

Kako stvari na europskom tržištu kada je o fondovima riječ stoje možda ponajbolje oslikavaju podaci iz lanjskog rujna u kojima stoji da su najviše novca iskoristile zemlje poput Austrije, Finske, Irske, ali i Danske, Francuske te Njemačke. Kada je o iskoristivosti sredstava riječ samo je Španjolska gora od nas.