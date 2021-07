IMA LI ESIH ŠANSE NAKON ŠKORINA ODLASKA? ‘On za nju nikad nije bio predstavnik desnice, prolazi kroz teško razdoblje, ali nema šanse’

Autor: Iva Međugorac

Kao moguća predsjednica Domovinskog pokreta, stranke s čijeg je čela prije nekoliko dana odstupio doktor Miroslav Škoro po kuloarima se počela spominjati zaboravljena heroina hrvatske desnice Bruna Esih, predsjednica Neovisnih za Hrvatsku, koja prema tvrdnjama upućenih, tih ambicija nema.

”Da je htjela Esih je i ranije mogla surađivati sa Škorom, no ona u njemu nije prepoznala predstavnika desnice, niti se htjela pridružiti toj stranci”, prepričavaju naši sugovornici bliski ovoj bivšoj saborskoj zastupnici koja je iz političke arene nestala nakon prošlih parlamentarnih izbora.

”Teško da bi se ona mogla priključiti toj stranci i preuzeti njeno vodstvo kada je tamo jedan od najistaknutijih Zlatko Hasanbegović. Dobro je poznato da se oni nisu rastali u ugodnom tonu. Nju Domovinski pokret ne zanima i zapravo je nejasno zašto ju se u tom kontekstu spominje. Osim toga, Esih se pomalo distancirala od politike, prolazi kroz jako teško životno razdoblje, posvetila se obitelji, a jedan blizak član njene obitelji ozbiljno je bolestan pa joj je to trenutno glavna preokupacija”, svjedoče nadalje naši sugovornici pa podsjećaju kako Hrvoje Zekanović i njegovi Suverenisti za rujan pripremaju sabor na kojem će udružiti sve desne opcije od Hrasta do Hrvatske konzervativne stranke i Generacije obnove, a trebala bi im se pridružiti i Esih sa svojim Neovisnima za Hrvatsku.

Osim toga, očekuje se kako bi s njima konzervativnu i suverenističku priču trebala graditi i donedavna kolegica Miroslava Škore saborska zastupnica Karolina Vidović Krišto koja odnedavno ozbiljno najavljuje pokretanje vlastite političke stranke u kojoj bi joj se kako za sada stvari stoje mogao pridružiti kolega Milan Vrkljan, ali navodno i niz nezadovoljnika iz Domovinskog pokreta.

”Nije nemoguće da Suverenisti, Esih i Krišto udruže snage i da tako ispune taj prostor na desnici koji je držao Škoro, no teško da će Esih pristati na suradnju s ljudima iz Škorina pokreta. Ona živi svoja konzervativna načela, ostala je dosljedna, pod cijenu svojeg političkog sloma koji se na koncu i dogodio, no barem nije kalkulirala. Izašla je iz svega toga čistog obraza, a sada vidite da je to bila kvalitetna prosudba”, zaključuju naši sugovornici.