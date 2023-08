Ili fotelja u europskom parlamentu, ili ministarska pozicija! Pozadina pregovora između Puljka i HDZ-a

Autor: Iva Međugorac

Ili fotelja u Europskom parlamentu, ili neka ministarska pozicija – opcije su to koje se spominju kao moguće u slučaju da se realiziraju najave koalicije između Centra i HDZ-a o kojoj se progovara posljednjih nekoliko dana otkako je splitski gradonačelnik Ivica Puljak zahvalio na suradnji svojoj pročelnici Maji Đerek koja je i sama u više navrata od smjene izjavljivala kako je Puljak po pitanju njene sudbine u Splitu zauzeo istu stranu kao i HDZ.

Koalicija koja će se dogovarati na nacionalnoj razini

Koju god da je stranu zauzeo neosporno je da splitski HDZ-ovci i ovih dana prozivaju Puljka, međutim, oni koji zagovaraju tezu o koaliciji s vladajućom strankom smatraju kako se ona neće niti dogovarati na lokalnoj razini, već na onoj nacionalnoj u sklopu čega će se za pregovaračkim stolom naći ljudi od Plenkovićeva posebnog povjerenja.

”Dobro je poznato da se u HDZ-u već sada govori o problemima s pronalaskom koalicijskih partnera i da se za to u vladajućim redovima priprema teren. Puljak se već sastao sa Draganom Primorcem, nedavno se družio s Matom Frankovićem iz HDZ-a s kojim se i fotografirao, dakle neki kontakti se uspostavljaju i zaista ništa nije nemoguće posebno ako Puljkov Centar na izborima ostvari manji rezultat od očekivanih, a oni imaju velika očekivanja jer ne zaboravite da se Puljka spominjalo i kao kandidata za premijera”, kaže naš sugovornik iz splitskog HDZ-a u kojem na spomen koalicije sa Centrom mnogi imaju glavobolje, no kako kažu Plenković ionako i mimo ove teme na poruke s terena ne mari previše.





”U splitskom HDZ-u mnogo je nezadovoljnika, Plenković je na to davno upozoren, ali on je umjesto rješavanja problema odlučio gurnuti ih pod tepih prepuštajući naš ogranak na milost i nemilost Ante Sanadera, no treba reći kako Sanader s ovom mogućom koalicijom nema nikakve veze, ali treba reći da vjerojatno postoji i neki dublji razlog radi kojega Puljkova stranka nije sa SDP-om i Možemo željela ići u veliku koaliciju za rušenje HDZ-a”, nabraja nadalje naš sugovornik. Nije Puljak do sada ni po čemu pokazao da je naklonjen HDZ-u, no isto tako Puljak nije demonstrirao političku dosljednost, a uz to ne treba zaboraviti ni na sve one stranke poput primjerice HNS-a koje su završile u HDZ-ovom zagrljaju onoga trenutka kada su za to dobile odgovarajuću ponudu, koju bi doduše neki opisali kao političku trgovinu.

Neugodnosti zbog provjera splitske policije

Podosta toga o radu gradonačelnika Puljka i njegova zamjenika Bojana Ivoševića opisala je Đerek čije navode i medijske istupe koji se odnose za niz nepravilnosti i nelegalnosti provjerava splitska policija. Suspendirana pročelnica je naime u opširnim izjavama opisala događanja u gradskoj upravi u zadnjih nekoliko mjeseci, a koji kako se navodi sadrže elemente prekršaja i kaznenih djela.

Policija se ne misli baviti navodima o mobingu, jer je riječ o kaznenom djelu koji se progoni po prijedlogu i privatnoj tužbi, ali će se zato fokusirati na izmjenu Pravilnika koji se odnosio na kadrovske stanove u vlasništvu Grada Splita među kojima je i jedan kojeg koristi Ivoševićev otac, a pored toga policija je navodno zainteresirana i za davanje Peškarije u najam za potrebe restorana Noštromo što je odrađeno bez raspisivanja natječaja. U oba je slučaja sporno to što je Puljak navodno zataškavao upozorenja kolegice Đerek o nelegalnosti, a same sporne radnje Đerek uglavnom pripisuje Ivoševiću, kojeg se Puljak ne misli odreći, što je posebno zanimljivo budući da je Puljkov nekadašnji politički partner i bivši vrgorački gradonačelnik Ante Pranić i nedavno progovarao o svadljivom karakteru bračnog para Puljak, koji se vrlo često i po dosta nejasnim kriterijima odriče svojih suradnika, što bi vjerojatno potvrdila i njihova saborska kolegica Dalija Orešković, čiji je status u Centru već neko vrijeme pod upitnikom.

Liberali nezadovoljni Puljkom

Pod još većim upitnikom je inicijativa o zajedničkom nastupu liberalnih stranaka centra na idućim parlamentarnim izborima. Premda su se pregovori pokušavali održati Puljak za njih baš i nije bio zainteresiran, a i to mnogi pripisuju pripremama za koaliciju s HDZ-om. Kako tvrde dio onih koji su u ovim pregovorima pokušavali sudjelovati Puljak je kao pregovarač izuzetno težak, ne pristaje na kompromise i ne prihvaća timski rad, već je spreman na suradnjo samo i isključivo u onoj opciji u kojoj bi njegov Centar imao glavnu riječ i glavnu ulogu.

Umjesto s Puljkom liberalne opcije okrenule su se ka pregovorima sa međimurskim županom Matijom Posavcem, a gdje će u svemu tome završiti šibenski župan Marko Jelić veliko je pitanje pošto se i on spominje kao jedan od HDZ-ovih potencijalnih žetončića, a nije tajna da se Puljak nedavno sastao i sa pulskim gradonačelnikom Zorićem koji je blizak Jeliću pa se i zbog toga spominje moguća koalicija.

Ne treba zaboraviti da je Đerek gradonačelnika Puljka optužila da se okružio HDZ-ovim kadrovima kao i da nastavlja kerumovsku politiku sabotirajući zavođenje reda. U konačnici je upravo Đerek protiv Puljka i Ivoševića najavila tužbu za mobing poštu su joj tijekom kolegija u gradskoj upravi govorili da je glupa i autistična. Nije ovo prvi put da se Ivoševića optužuje za verbalno nasilje, ali je ova situacija doista jedna od najnezgodnijih za Puljka koji je Đerek doveo na Banovinu kako bi ondje uvela reda, što je ona doista i činila zanemarujući pri tome socijalnu osjetljivost, što joj je zamjerio i dobar dio lokalnih novinara čije je kolege tjerala iz gradskih stanova. Puljak je međutim sve to tolerirao dok Đerek odrađujući svoj posao i uvodeći red nije stigla do njegovih pa mu se to počelo obijati o glavu i remetiti planove.









Otkaz Maji Đerek potez je kojega će Puljak po svemu sudeći skupo platiti, rejting Centra koji nikada niti nije bio na nekoj zavidnoj razini već se počeo topiti pa stoga niti ne čudi da mnogi po Splitu govore kako Puljkovi na političkoj sceni mogu opstati samo ako im Ivica Relković uspije dogovoriti suradnju s Plenkovićevim HDZ-om, što bi također moglo biti izazovno jer Puljak ni sa županom Jelićem do sada nije pronašao zajednički jezik, a Relkovićeva ideja bila je formiranje Mosta 2 u kojega bi okupio uspješne lokalne dužnosnike iz Udruge nezavisnih gradonačelnika i načelnika općina u kojoj je djelovao. Još su prije nekoliko mjeseci kada se počela spominjati mogućnost formiranja Mosta 2 u onom prvom Mostu tvrdili kako Relković time Plenkoviću rješava gorući problem s koalicijskim potencijalom. Nije se u tim kombinacijama slučajno spominjalo gradonačelnika Puljka jer ne treba zaboraviti da upravo Relkoviću Puljak može zahvaliti svoju veliku pobjedu na posljednjim splitskim izborima, budući da ga je Puljak angažirao kao svojeg savjetnika prihvaćajući njegovu ideju o prijevremenim izazovima koja se pokazala kao dobitna. Hoće li se doista pokazati da Puljak koketira s vodstvom vladajuće stranke s kojim planira postizbornu koaliciju ostaje za vidjeti, no u svakom slučaju u našoj politici sve su opcije uvijek otvorene pa se možda obistini i ona stara narodna koja kaže da gdje ima dima, ima i vatre.