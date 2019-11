IGOR KAČIĆ (16) BIO JE NAJMLAĐA ŽRTVA OVČARE: KAJKIĆ TVRDI: ‘Zločinac koji mu je presudio lani je ljetovao u Hrvatskoj’

Autor: s.v.

Nikola Kajkić, predsjednik Nacionalnog sindikata policije MUP-a RH, u Bujici je razotkrio Milorada Pejića, ratnog zločinca sa Ovčare, koji mu je prije tri dana iz Londona poslao ozbiljne prijetnje smrću, a o čemu je Kajkić govorio i za naš portal:

“Ove godine ljetovao je kod nas na moru, a na Ovčari je bio u streljačkom vodu! Ubio je dva vršnjaka s kojima je odrastao u Vukovaru i najmlađu žrtvu Ovčare, 16-godišnjeg Igora Kačića!

Kajkić je u Bujici pokazao fotografiju zločinca sa Ovčare koji mu je prijetio smrću, a danas živi u Londonu:

“Osvećivao brata”

“Milorad Pejić je bio pripadnik tzv. Teritorijalne obrane ‘Petrova gora’, zajedno sa svojim bratom Miroslavom, zvanim ‘Bimbo’, koji je u borbama 06. listopada ’91. na području Sajmišta, izgubio život napadajući naše snage. Svjedoci sa Ovčare govore da je Milorad tamo ubijao ‘jer je svetio svog brata Bimbu’. To su čuli ljudi koji su bili u i oko hangara… Znači, ne Hrvati nego pripadnici srpske nacionalne manjine, koji su u tom trenutku bili tamo. Neki jesu činili zločine, neki nisu. Milorada Pejića kao činitelja ratnih zločina nisu prepoznali samo Srbi koji su bili u oružanim jedinicama, njega su prepoznali i neki Hrvati koji su spašeni ispred hangara. Jedan naš čovjek koji je spašen sa Ovčare kaže: ”Nas su sedam izveli ispred hangara. U tom trenutku došao je Milorad Pejić do maloga Igora Kačića te ga ugurao natrag u hangar. Pritom je govorio: Ovaj ne može, ćaća mu je bio ustaša!” Njegov otac Petar poginuo je u listopadu na Sajmištu, kao jedan od zapovjednika.





Smijenjeni istražitelj srpskih ratnih zločina ponovo je u Bujici teško optužio dožupana vukovarsko-srijemskog, Pupovčevog SDSS-ovca i koalicijskog partnera Plenkovićevog HDZ-a Đorđa Ćurčića:

“Đorđe Ćurčić vrlo dobro zna da ja znam da je on ratni zločinac! No, ova vlast nema volju to procesuirati. Nagodinu su parlamentarni izbori i mora doći neka druga vlast koja će imati volju… Odgovorno tvrdim da u ovom trenutku na području Vukovara ima između 40 i 50 ljudi koje treba hapsiti zbog ratnoga zločina na Ovčari”, kazao je.