Ideš! Ovakav odgovor još nismo vidjeli! Bulj nemilosrdno nagazio Plenkovića

Saborski zastupnik Mosta žestoko je odgovorio premijeru Andreju Plenkoviću nakon što ga je ovaj prozvao zbog prijave za zapošljavanje kuma. Buljev odgovor s Facebooka u cijelosti prenosimo:

[PLENKOVIĆU IMALI SMO ISTE KVALIFIKACIJE ZA BRANITI PUŠKOM DOMOVINU] I tako još jednom premijer Plenković bježeći od neugodne stvarnosti, ovaj put imenovanja svoga kuma za veleposlanika brani sebe vrijeđajući na osobnoj razini. E, pa to zašto sam ja kvalificiran bio 91 bio je i Plenković, ali mu se nije dalo u rovu branit domovinu, a itekako mu se da vrijeđat one koju su je branili. Plenkoviću, ja sam seljačko dite odraslo na “puri i mliku” i odgojen da je obaveza braniti svoj narod i domovinu i u ratu, i u miru. Za razliku od tebe Plenkovicu kojem je anemija bila izlika ’91 za izbjegavanje rata, a sad ti politička anemija i blijedo domoljublje pomaže u sluganstvu Briselu i pozicioniranju sebe i svojih u odnarođene sinekure. Mene je narod izabrao za zastupnika i ne pada mi na pamet da me Plenković imenuje na veleposlaničku poziciju, ali isti taj Plenković morao je postavljati ljude koji će štititi hrvatske nacionalne interese – a ne premijerove i ministričine karijerne interese, što je vidljivo iz činjenice da Srbija bez problema otvara nova poglavlja u pregovorima s EU iako ne surađuje u suđenju ratnim zločincima, a do danas nije isplatila niti jednu odštetu logorašima srbijanskih logora. Nije za veleposlanika postavio samo svog kuma, nego i svog poznanika Paru koji je sa srednjom školom u vrijeme srbijanske okupacije zapadne Slavonije i hrvatskog Podunavlja JAMIO fakultetski diplomatski položaj dok sam tisućama Plenkovićevih vršnjaka puškom gonio srpske agresore iz Hrvatske što je u konačnici i dovelo od mirne reintegracije.