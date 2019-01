Ideš, koji obračun! Satiričari i pravnici opet nasrnuli na Bujanca!

Autor: Dnevno

Nepravomoćna presuda zagrebačkog Općinskog županijskog suda koju je donijela sutkinja Snježana Šagud u procesu koji se vodio protiv News bara, za uvredu novinara Velimira Bujaneca ne prestaje intrigirati javnost.

Naime, sutkinja je naložila da se oštećenom u skladu sa Zakonom o medijima isplati šteta u iznosu od 12 tisuća kuna sa zateznom kamatom do konca svibnja 2015.godine, a tu je i parnični trošak od 12.050 kuna. Posjetimo, riječ je o tekstu pod naslovom ‘Hitna pomoć oživljava Bujanca nakon vijesti o zapljeni kokaina vrijednog 44 milijuna eura” kojega je Bujanec doživio kao uvredu i cipelaranje, a ne kao satiru.

Ujedno, i demanti koji je objavljen na stranicama News Bara poznati je voditelj doživio posprdno. Sud je pak stava da obrana News Bara koji se pozivao na satiru i humor ne drži vodu no prema pisanju djela medija s tom se tezom ne slažu pravnici i folkloristi. “Satira je oblik izražavanja i društvenih komentara kojem je svojstveno preuveličavanje i izobličavanje stvarnosti. Bit kaznenog djela klevete je nastojanje počinitelja da prikaže neistinite činjenice istinama, a ovdje to nije bio slučaj”, stav je to izvanredne profesorice sa zagrebačkog Pravnog fakulteta Maje Munivrana Vajda kojega prenosi Tportal.

Urednica zbornika “Humor u svakodnevnoj komunikaciji” Renata Jambrešić Kirin također presudu drži neprimjerenom. Na koncu oglasio se i Domagoj Zovak koji je stav izrekao za Jutarnji list najavljujući da će se žaliti na presudu ako treba i na europskom sudu.