IDE NA BOLJE? Promjenjiva naoblaka, no ipak povoljnije vremenske prilike nego posljednjih dana!

Autor: Dnevno

Danas će ća Jadranu biti djelomice sunčano, a u unutrašnjosti promjenljivo oblačno. Malo kiše ili lokalnih pljuskova bit će uglavnom u središnjim i istočnim krajevima te na jugu Hrvatske.

Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, u Slavoniji sjeverozapadni. Na većem dijelu Jadrana puhat će umjerena do jaka bura, na sjevernom dijelu povremeno uz olujne udare, a na južnom sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 22 °C, u gorju malo niža.

Povoljne biometeorološke prognoze

Razmjerno povoljne biometeorološke prilike će se zadržati na krajnjem istoku, gdje će još uvijek niska naoblaka u većem dijelu dana nepovoljno utjecati uglavnom na raspoloženje.

U ostalim će hrvatskim područjima prevladavati povoljne biometeorološke prilike koje će omogućavati dobar san, te podržavati dobro raspoloženje, dobru koncentraciju i dobar radni učinak. Kroničnim bolesnicima će olakšavati podnošenje tegoba.