I SOLIDARNA POMAŽE PETRINJI: Zaklada Urše Raukar, Bosanca i drugih aktivista: Koliko su prikupili?

Stradalima u potresu koji je pogodio Sisačko-moslavačku županiju osim volontera Crvenog križa i raznih drugih organizacija te običnih građana pomaže i Zaklada solidarna iz koje su prije nekoliko dana javnost upoznali sa hitnom donatorskom akcijom u sklopu koje je prikupljeno više od tri milijuna kuna pomoći.

“Među donatorima najviše je pojedinačnih uplata privatnih osoba, čime se iznova pokazalo da su građani i građanke Hrvatske, ali i ostatka svijeta odakle donacije pristižu, svjesni da budućnost ne možemo graditi bez zajedničkog solidarnog djelovanja”, priopćili su u srijedu te dodali kako je u kriznim stanjima bitno da smo tu jedni za druge. ”Kao pojedinci ne možemo puno. Razumiju to tvrtke čije značajne donacije potvrđuju važnu ulogu korporativne filantropije u izgradnji društva solidarnosti”, dodaje se. Sredstva prikupljena akcijom bit će usmjerena na konkretne potrebe onih koji su pretrpjeli materijalnu i osobnu štetu iz svih gradova, sela i mjesta Sisačko-moslavačke županije. Inače, Zakladu za ljudska prava i solidarnost Solidarna osnovalo je 55 pojedinaca i udruga s ciljem građanskog djelovanja na promociji i zaštiti ljudskih prava. Predsjednica Zakladne uprave je Urša Raukar. “Osnivači Zaklade posebno su zabrinuti oko političkih i društvenih trendova u smjeru porasta antiliberalizma, nacionalizma, ksenofobije i autoritarizma u Hrvatskoj i dvjema regijama kojima pripada, središnjoj Europi i Balkanu, ali i šire. Pretpostavka da će doći do urušavanja javnog financiranja ljudskopravaškog aktivizma i socijalnih usluga u zajednici pokazala se točnom, baš kao i očekivanje da će potrebe za podrškom sve većem broju ad hoc inicijativa građana koje nastoje reagirati na goruće probleme rasti – posebno zato što takve akcije često ne ispunjavaju uvjete za projektno i programsko financiranje iz EU i javnih fondova. Početnu fazu razvoja Zaklade Solidarna financijski je podržao program EEA and Norway Grants u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva u okviru projekta “Filantropija za ljudska prava“ kojeg provodi nekoliko njezinih osnivačkih organizacija – GONG, Centar za mirovne studije (CMS) i Documenta, pod mentorstvom rumunjske Zaklade za razvoj civilnog društva”, navodi se na njihovim internetskim stranicama. Upraviteljica Zaklade je Marina Škrabalo, a Solidarnu uz ostalo na nekim programima donira norveška vlada.

Individualni osnivači Zaklade su: Dražen Lalić, Tomislav Tomašević, Vedran Horvat, Vesna Teršelič, Ivan Zidarević, Viktor Vučetić, Teodor Celakoski, Tomislav Domes, Bernard Ivčić, Tin Gazivoda, Mladen Majetić, Igor Roginek, Ivana Zanze, Nadežda Čačinović, Urša Raukar, Vili Matula, Nicole Kwiatkowski, Vanja Škorić, Berto Šalaj, Teodor Petričević, Petra Rodik, Gordan Bosanac, Sandra Benčić, Ivan Novosel, Suzana Kunac, Nataša Škrbić, Nenad Zakošek, Ivan Blažević, Martina Horvat, Sanja Sarnavka, Dražen Hoffmann, Goran Jeras, Nives Miošić-Lisjak, Sara Lalić, Marina Škrabalo, Tea Škokić, Blaženka Sečkar, Vesna Mihoković Puhovski, Nenad Puhovski, Zoran Grozdanov, Ilinka Serdarević, Silvia Žufić Dujmović, Sunčica Damjanović, Nataša Vajagić, Fani Bugarin Šoljan, Sniježana Matejčić, Jelena Berković i Mirjana Matešić.

Zaklada Solidarna nerijetko je nailazila na kritike s desnog spektra političke scene pa je tako svojedobno o njima progovarala Bruna Esih. Bivša saborska zastupnica njihovo osnivanje komentirala je svojedobno u razgovoru za Direktno.hr. ”Osnivanje Nove ljevice svakako sagledavam i u kontekstu istovremenog osnivanja nove zaklade, tzv. Solidarne, gotovo s istim ljudima i s istim zadatkom, odnosno u ime oblikovanja i ostvarivanja boljeg i pravednijeg društva, ostvariti bolji život sebi samima, što su do sada jasno pokazali da mogu i znaju. U demokratskom pluralnom društvu udruživati se može svatko i dopuštene su raznorazne inicijative, ali Dragan Markovina smatra da su i takvom društvu potrebne ‘radikalne mjere i promjene kako ne bi otklizali u jedno regresivno razdoblje’. Takvim ‘demokratskim metodama’ služio se jugoslavenski komunizam, progresivan kakav već znamo da je bio, pa ne čudi trud Dragana Markovine i društva za reanimacijom istih smjerova i ideja”, tvrdila je tada Esih. Na račun Solidarne komentare je iznosio i analitičar iz Domovinskog pokreta Igor Peternel. “Udruga #spasime predstavlja fond koji su osnovali zajedno sa Zakladom Solidarna. Nude telefonski broj za donaciju. E sad… prije nego donirate novac red je podsjetiti vas da su skoro svi osnivači Solidarne (Tomašević, Sandra Benčić, Matula, Sarnavka, Urša Raukar…) danas politički aktivni u stranci Nova ljevica odnosno platformi Možemo, ultralijevoj političko-aktivističkoj organizaciji dok je sadašnja (nominalna) predsjednica zaklade zaposlena u GONG-u. Uglavnom sve redom krasno društvo koje je ovisno o potrebi ujutro politička stranka, a popodne civilno društvo! Dakle prisvojili su Veljaču da preko nje i njezine medijske vidljivosti uđu u vaše novčanike.

Ja im ne dam ni lipe, a vi razmislite hoćete li. Uostalom zašto bi kad imamo Istanbulsku koja ne promovira rodnu ideologiju već sluzi za osiguravanje financiranja borbe protiv nasilja!??”, navodio je Peternel.