I prije službenog izbora državna odvjetnica Šipek otkrila planove: Evo što priprema!

Autor: Dnevno

Vlada je protekli tjedan za novu glavnu državnu odvjetnicu predložila Zlatu Hrvoj-Šipek koja je za HRT nakon obilaska oštećene zgrade DORH-a otkrila što će joj biti prioritet ako bude potvrđena i u Hrvatskom saboru.

”S obzirom na još uvijek nedovršen postupak privatizacije u RH – onda dolazite do toga da je ono što je najugroženije je državna imovina, rekla je v.d. glavne državne odvjetnice Zlata Hrvoj-Šipek.

O problemima zloporabe državne imovine govorio je i ministar Bošnjaković u Otvorenom, a poznati odvjetnik Krešimir Škarica dotakao se dugih sudskih procesa i skupih vještačenja.

Zloporaba državne imovine višegodišnja je nacionalna rak-rana. Mnogobrojni slučajevi izvlačenja javnog novca u privatne džepove završili su na sudu – no put do pravomoćnih presuda traje godinama. Jesu li za to kriva loša zakonska rješenja?

”Znate nije tu ni pravna sigurnost kad Vi stalno mijenjate zakone. Onda i sudovi se moraju priviknuti na primjenu novih zakona i odvjetnici, svi dionici. Ja mislim da nama treba puno dobre prakse i moderne tehnologije koju mi polako, ali vrlo sigurno uvodimo u sve te postupke, rekao je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković.

No uz tehnologiju – važni su i ljudi kojih u DORH-u kronično nedostaje. Pogotovo stručnjaka za razotkrivanje i dokazivanje pranja novca.

”Jer mi bez financijskih istražitelja i posebno njihovih stručnih znanja angažirajući vanjske suradnike, to je puno teže i složenije”, dodala je Hrvoj-Šipek.

I odvjetnici ne taje da i njima samima najviše pomažu mnogobrojna vještačenja u nagrizanju optužnica.

”Dakle prosječni sudski postupak traje 330 dana, što je strahovito puno, ali je i dalje u svim tim zahtjevnim predmetima morate provoditi vještačenja koja su dosta skupa i naravno da će se odvjetnici koristiti svim zakonskim alatima da zaštite interese svoje stranke”, rekao je odvjetnik Krešimir Škarica.

A kako bi se u vrijeme pandemije zaštitio javni interes, i DORH-ovi zamjenici rade od kuće. Prioritet su stari predmeti, baš kao i na sudovima.

”U 4. mjesecu broj predmeta koji je izašao sa Vrhovnog suda je identičan broju predmeta u stabilnom mjesecu prema tome u kaznenoj grani sudova to je još jedan dokaz da sudovi rade čak i u vim oklonostima”, rekao je Damir Kos, sudac u Kaznenom odjelu Vrhovnog suda RH.

Zaostatak si, kažu, ne mogu dopustiti jer u Hrvatskoj se svake godine pokrene oko milijun i 250 tisuća pravosudnih postupaka.

”Rad od kuće se pokazao dobrim i učinkovitimi puno puno poslova je odrađeno od kuće. Prioritet smo dali rješavanju starih predmeta da se oni izanaliziraju”, poručila je Hrvoj-Šipek.