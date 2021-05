I POLICIJA SE OGLASILA O ‘VRUĆEM’ SUČELJAVANJU U KNINU: Ravnatelj muzeja je bio pijan, dobio prijavu zbog vrijeđanja HDZ-ovaca

Autor: Daniel Radman

Sučeljavanje kandidata za gradonačelnika Knina, nezavisnog Marija Ćaćića i HDZ-ovog Nikola Blaževića završilo je velikim incidentom.

Sučeljavanje se održalo u prostoru Galerije muzeja, a glavni akter bio je Ante Šimić, v.d. ravnatelja Kninskog muzeja koji je prema riječima HDZ-ovaca napao njihove članove.

“Nepozvan i pod utjecajem alkohola verbalno je i fizički nasrnuo na predstavnike HDZ-a u prostoru Galerije muzeja, vrijeđajući ih i nasilno im se unoseći u lice. Nakon što ga je jedan od pratitelja debate udaljio iz prostorije, isti je nastavio s vrijeđanjem i ponovnim pokušajem fizičkog obračuna s članovima našeg tima. Uvrede i prijetnje nastavile su se ispred tvrđave”, prenijeli su svoje viđenje HDZ-ovci.

‘Kako jedan čovjek može ugroziti njih sedam?’

Marijo Ćaćić, s čije liste dolazi i ravnatelj muzeja, pojasnio je za naš portal da je do incidenta došlo nakon što su HDZ-ovci zaprijetili Šimiću da će ga izbaciti na ulicu čim dođe na vlast.

“Nije bilo nikakvog fizičkog kontakta niti opasnosti da se tako nešto dogodi”, izjavio je. “S jedne strane je bio njih sedam-osam HDZ-ovaca i on sam. Kako on sam mogao njih sedam-osam ugroziti, to me baš zanima. Došlo je do prepirke, mi smo potrčali, njih razdvojili kako ne bi došlo do nekih eskalacija i na tome je stalo”, pojasnio je detalje incidenta.

U alkoholiziranom stanju galamio je na HDZ-ovce

Kako je intervenirala i PU Šibensko-kninske županije, zamolili smo i njihovo viđenje jučerašnjeg događaja, a ono sigurno neće ići u prilog Šimiću. Naime, dobio je prekršajnu prijavu zbog remećenja javnog reda i mira.

“”Sinoć u vremenu od 22,55 do 23,05 sati u prostorijama Galerije Kninskog muzeja u istoimenoj tvrđavi, a potom i ispred ulaza u tvrđavu došlo do narušavanja javnog reda i mira i to na način da je 40-godišnjak u alkoholiziranom stanju vikao i galamio pred prisutnima, odnosno ponašao se na naročito drzak i nepristojan način i to posebice prema dvije osobe, ali ne i prema kandidatima za gradonačelnika Grada Knina.

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, 40-godišnjaku je uručena obavijest o počinjenom prekršaju te će protiv istog Prekršajnom odjelu Općinskog suda u Šibeniku/Stalna služba u Kninu biti podnesen optužni prijedlog”, stoji u njihovom odgovoru.