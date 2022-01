I PLENKOVIĆ BI MOGAO BITI POZVAN NA TAJNO ISPITIVANJE! Sve će se znati za desetak dana: Situacija nije nimalo ugodna

Autor: Iva Međugorac

Kako su se saborski zastupnici vratili sa stanke, tako bi se ponovno na scenu mogle vratiti zanimljive političke polemike, ali i teme koje su tijekom blagdana pale u zaborav. Jedna od njih zasigurno se odnosi i na prozivke koje je tijekom božićnih blagdana premijer Andrej Plenković uputio na račun Državnog odvjetništva i SOA-e i policije.

Mnogi su u to doba komentirali kako premijer vrši pritisak na institucije koje bi trebale biti nezavisne naglašavajući da svojim prozivkama diskreditira ministra Davora Božinovića, no Plenković je u svojim tezama ustrajao pa je kazao kako unatoč njegovom inzistiranju DORH i SOA ne žele konkretnije istražiti tko je Danijela Bezuka radikalizirao do te mjere da je uzeo kalašnjikov i pucao po Banskim dvorima i policajcima iz osiguranja.

Odgovor na to pitanje Plenković bi i sam djelomice mogao dati na ispitivanju pred saborskim Odborom za nacionalnu sigurnost i unutarnju politiku iz kojeg je već najavljeno da će i sa samim premijerom provjeriti njegove tvrdnje. Kako tvrde upućeni, ovo tijelo bi se već tijekom narednih desetak dana moglo pozabaviti Plenkovićevim izjavama, s tim da treba imati na umu da na čelo Odbora sjeda SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić koji će na toj poziciji zamijeniti svojeg nekadašnjeg stranačkog kolegu Nikšu Vukasa koji je nakon izbacivanja iz Partije ušao u Klub zastupnika Socijaldemokrata.

”Mislim da je Plenković pretjerao u svojim izjavama, ali to je samo moje političko mišljenje. DORH je izvan nadležnosti našeg Odbora, pa o njima neću govoriti, ali ne vjerujem da SOA-a i policija ne bi reagirali da postoje informacije o nekakvim potencijalnim terorističkim aktivnostima. Nije mi jasno zašto bi oni sve to ignorirali i time ugrozili nacionalnu sigurnost. Međutim, ne treba ipak isključiti mogućnost da je premijer u pravu i da on posjeduje određena saznanja o ovoj temi, koja policija i SOA odbijaju slijediti. Riječ je o vrlo ozbiljnim izjavama i stoga se mora utvrditi što je tu točno u pitanju.

Kada predsjednik Vlade javno izrazi sumnju u rad policije i obavještajne službe, to se nikakao ne smije zanemariti. Zato ću predložiti da se, naravno iza zatvorenih vrata, sasluša čelnike tih institucija. To je prvi korak, a u drugom možemo na sjednicu Odbora za nacionalnu sigurnost pozvati i premijera Plenkovića, kako bi nam dao neka dodatna pojašnjenja”, izjavio je nedavno za Novi list Hajdaš Dončić, a iz njegovih izjava evidentno je kako bi se i ova vruća tema uskoro mogla ponovno načeti te bi se kroz nju moglo saznati kako funkcioniraju hrvatske obavještajne službe, čiji bi rad navodno uskoro trebao problematizirati i predsjednik Zoran Milanović.