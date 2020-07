I Petrov kritizirao Stožer: ‘Već mjesecima je servis politike vladajućih’

Čelnik Mosta Božo Petrov u četvrtak je ustvrdio da je Stožer već mjesecima servis politike vladajućih te ocijenio da je već mjesecima vidljivo da je premijeru Andreju Plenkoviću i predsjedniku Zoranu Milanoviću dobro kada imaju jedan drugoga na tim mjestima.

“Nacionalni stožer Civilne zaštite već mjesecima je servis politike vladajućih, što se potvrdilo skandaloznim rješenjem Krunoslava Capaka kojim je Andreju Plenkoviću dao alibi za stvaranje saborske većine”, kazao je Petrov na konferenciji za novinare.

Vlada ima sumnjive i pravno upitne mjere kojima se steže obruč oko građana i u svemu tome građani gube povjerenje u epidemiološku struku. Stvara se rizik povećanja broja zaraženih i mogućnost smanjenja gospodarskog oporavka i gubitka građanskih sloboda, upozorio je.

Vatrogasne mjere Vlade nakon prijetnje obustavom dostavljanja lijekova zbog duga bolnica od 4,5 milijarde kuna bile su tek kratkotrajni izlet u nekorona svijet, a u njemu i dalje žive oboljeli od karcinoma koji i dalje iščekuju Nacionalni plan za borbu protiv raka. Tu su i dalje oboljeli od demencije koji su u zaboravu i samoći zbog neadekvatne skrbi i izostanka smještaja, terminalni bolesnici, kao i korisnici domova za stare i nemoćne osobe u iščekivanju novog propusta politički podobnih ravnatelja i neadekvatne kontrole nad radom tih domova, kazao je.

Upitan slaže li se s predsjednikom Milanovićem da bi zadnju riječ trebao imati Sabor, a ne Stožer, Petrov je kazao da u većini zemalja stožer ni ne postoji, dovoljna su im vlada i parlament, vlada koja predlaže mjere i zakone, a parlament ih usvaja ako su kvalitetni.

U našoj državi su stvorili stožer koji je postao parapolitičko tijelo koje osigurava Vladi manevarski prostor. Ako će se nastaviti iskorištavati Stožer u dnevno-političke svrhe, provođenja njihove politike, onda bi ga trebalo ugasiti, poručio je Petrov.

Komentirajući premijerovo nazivanje Mostovaca licemjerima i plačljivcima, Petrov vjeruje da je svim građanima bila nezamisliva reakcija čovjeka koji obnaša dužnost predsjednika Vlade.

Ono liči na osnovnu školu, dječji vrtić i uopće ne znam kako bih to komentirao. Vjerujem da se on ne može nositi s tim da Most ne pristaje na političke trgovine, vjerojatno je svjestan toga što će se događati iduće četiri godine. A mi će i dalje, kao i prošle četiri godine, predlagati konstruktivne zakonske prijedloge i tražiti od Vlade da ih usvoji. Morat će pronaći jako dobar razlog zašto će ih ponovno odbiti, poručio je.

Ovo nije vrijeme za nadigravanje i nadmetanje jer poduzetnici trebaju sačuvati poslove i radna mjesta. Predsjednik Vlade je jučer došao u Sabor i iskoristio to kao svoj show, a mene show ne interesira nego što se može napraviti za dobro ljudi u Hrvatskoj. Brojni ljudi su u očaju jer ne znaju što će se događati u idućim mjesecima, hoće li ostati bez posla, hoće li moći plaćati kredite, otići van kao pola milijuna Hrvata. To su problemi s kojima se mi u Saboru moramo pozabaviti, a ne komentirati reakcije uvrijeđenog djeteta, poručio je čelnik Mosta.

Osvrćući se na prepucavanje premijera i predsjednika, kazao je da mu je žao što se obljetnice Oluje ili Vukovara iskorištavaju za uzimanje političkih bodova. Ja tu ne vidim nikakvu kohabitaciju, vjerujem da je obojici dobro kada imaju jedan drugoga na ovim mjestima i to je vidljivo zadnjih par mjeseci, ustvrdio je Petrov.

Koordinator Mostova Savjeta za zdravstvo Ivan Bekavac pohvalio je doprinos u borbi protiv koronaepidemije HZJZ-a na čelu s Krunoslavom Capakom. Međutim, dodao je da je potpuno neprihvatljivo trpjeti politički reket nad zdravstvenim radnicima i stručnjacima i potrebno je dati priliku i Društvu za mikrobiologiju i Društvu za infektologiju i svim stručnjacima koji povremeno na društvenim mrežama spomenu propuste i pritiske politike na struku.

Bekavac je premijera pozvao da se ispriča građanima i zdravstvenim djelatnicima zbog paušalne ocjene da su pojedini liječnici svojedobno skrivali zdravstvenu opremu jer je to, kazao je, neistina i neodgovorno ocrnjivanje.