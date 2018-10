I ONA GA SE ODRIČE? Moćna dama okreće leđa Brkiću

Kako je kum Milijana Brkića, Blaž Curić, koji je ujedno vozač u ministarstvu poljoprivrede kojim stoluje Tomislav Tolušić došao do podataka o tajnoj akciji USKOK-a pitanje je koje je ostalo visjeti u zraku nakon što su u javnost procurili detalji afere SMS. U ovoj priči, posve je irelevatno, pakira li se Brkiću ili ne, njegovu ulogu u aferi SMS dokazati bi trebale institucije, na koje se uostalom i sam pozvao pozivajući ih da rade svoj posao.

Sve i da ima motiva za eliminaciju Brkića, šef HDZ-a Milijan Brkić mora promisliti na koji će način to izvesti, jer ni drugi čovjek HDZ-a nije bilo tko, stoga se premijer očito ne misli uplesti u ovu priču do kraja jer uostalom svatko racionalan u tome bi mu kontekstu zamjerio da državni sustav rabi za obračun s političkim neistomišljenicima, što bi bilo gore po Plenkovića, nego li po Brkića. Ne čudi stoga što se HDZ-ova vrhuška ograđuje od cijele priče te o istoj ne daje nikave značajnije komentare. No, problem nije samo u Brkiću, problem je u tome što je ovo priča koja je još jednom po tko zna koji put dokazala kako u Hrvatskoj paralelni sustav moći itekako cvate. A koliko je situacija ozbiljna može se naslutiti i iz toga što je dobila nastavak. Naime, Nacional je nastavio s objavom kompromitirajućih podataka o Brkiću te su stoga izbacili i tekst praćen dokumentima iz čega proizlazi da je Brkić navodno odavao policijske tajne pritom ometajući istragu u aferi razbijanja lanca elitne prostitucije u Zagrebu, ne tako davne 2011.godine. Nekoliko dana prije ove objave, u sagu se navodno uključila i predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović koja je zatražila sve podatke o aferi SMS i curenju informacija.

Koji je predsjedničin povod za to nije poznato, je li to stoga što se samo vodeći kampanju nastoji angažirati politički na svim poljima, ili je uistinu zanima koliko je priča ozbiljna i opsežna? Činjenica jest da je predsjednica izrazito prisna s Brkićem, glavnim akterom ove neugodne drame kojoj svjedočimo. Štoviše, jedno se vrijeme u političkim kuloarima pričalo da je on taj koji će je instalirati na čelo stranke, mičući Plenkovića kao što je to svojedobno učinio vodeći joj kampanju za predsjednicu republike, iz koje je izašla kao pobjednica. Predsjednica bi se sada, kada i ako se sve karte okrenu protiv Brkića neopisivo lako mogla odreći kako njega, tako i njegove asistencije što je uostalom ionako politička praksa, jer oni koji padaju nerijetko ne nailaze na oslonac.

Uz to, neobično je što je njezinu retoriko podržao i premijer Andrej Plenković s kojim je donedavno bila u žestokom obračunu.

“Što se tiče istrage oko SMS-a, tu se u cijelosti slažemo. Tu priču treba apsolutno rasvijetliti do kraja i to je moj stav od početka, od kada sam saznao za to. Što se tiče ove druge inicijative, vidjet ćemo koliko je primjerena”, izjavio je Plenković novinarima, podupirući predsjedničinu istraživačku retoriku.