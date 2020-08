I MINISTAR ZDRAVSTVA MOGUĆIM VIDI REKORDAN BROJ ZARAŽENIH ’Ne radi se o trećem valu zaraze’

Autor: Dnevno

Ministar zdravstva Vili Beroš istaknuo je kako je moguće da će Hrvatska danas zabilježiti rekordan broj novozaraženih.

“Moguće je da ćemo danas imati novi rekord, veliki broj oboljelih, ali je to na neki način očekivamo. Preko 35 posto novodijagnosticiranih su kontakti već poznatih bolesnika i to je dobro, 25 posto novih slučajeva dolazi nam opet iz noćnih klubova i određenih većih okupljanja, tako da su to određeni detalji koji su na određeni način očekivani”, rekao je za N1.

Komentirao je i uvođenje novih mjera na granicama drugih država.

“Dakle, riječ je o određenom političkom pritisku u svim tim zemljama, njima se približava početak školske godine i oni pokušavaju epidemiološku situaciju staviti pod nadzor. To je potpuno legitimno”, smatra.

Ipak, u Sloveniji se počelo govoriti o trećem valu zaraze u Hrvatskoj.

“Ne vjerujem da se u Hrvatskoj radi o trećem valu epidemije”, tvrdi.

Glasnogovornik slovenske vlade Jelko Kacin na svom profilu na Twitteru u proteklih nekoliko dana često i jako kritizira Hrvatsku. Ministar Beroš osvrnuo se na njegove izjave.

“Nismo sigurno ni je li u Hrvatskoj i drugi val epidemije, pa ni treći. Mislim da je njegova (Kacinova, op.a.) izjava s obzirom da nije epidemiolog ipak malo drugačija i da je ne treba sagledavati baš realno”, rekao je.

Komentirao je i početak školske godine, a iako, kako tvrdi, nije epidemiolog, smatra da zaštitine maske možda neće biti potrebne za djecu mlađe dobi, ali možda hoće za starije učenike. Krajem mjeseca možemo očekivati odluku o maskama, nakon konferencije WHO-a, što je danas najavio i ministar obrazovanja Fuchs, tvrdi.

Što se tiče resora zdravstva, ministar je najavio revitalizaciju Imunološkog zavoda, povećanje funkcionalnosti zdravstvenog sustava i brigu o ljudskim potencijalima, a već su odrađeni i sastanci.

“Povećanje dopunskog zdravstva nije opcija”, zaključuje.