I GLAVAŠ SE OGLASIO O SUCIMA! Posebno mu je ‘na meti’ jedan od njih, nedavno izabran na vodeću funkciju!

Autor: Ivana Violić

Mjesec dana prije donošenja, odluka se već znala. Tako u pravosudnim kuloarima komentiraju činjenicu da je za predsjednika Visokog kaznenog suda, umjesto Ivana Turudića, izabran izvjesni Željko Horvatović. Iako se očekivalo da će Turudić, dosadašnji vršitelj dužnosti predsjednika tog suda koji se intenzivno založio za njegovo postojanje i na kojem je i operativno radio, biti potvrđen kao predsjednik Visokog kaznenog suda, to se nije dogodilo.

Noć prije odluke DSV-a o imenovanju predsjednika suda oglasio se Mostov Nikola Grmoja pa međugorskog reformatora hrvatskog pravosuđa prozvao da progovori i o svojim odnosima s Turudićem, koji ovakvim raspletom događaja, iako mu se to pokušavalo imputirati, ipak pokazuje kako nije igrač aktualne vlasti. Turudić je u međuvremenu odradio dva mandata na čelu Županijskog suda, kojim više ni po sili zakona ne može predsjedati pa je razumljivo da je ovom posljednjom odlukom sveden tek na suca Visokog kaznenog suda, što s obzirom na cjelokupnu proceduru ne zvuči baš pravedno. Turudić je u izboru imao dva glasa manje od Horvatovića, no imao je najviše bodova na natječaju. Ipak, bodovi koje je DSV sam propisao ne obvezuju ga pri odabiru pa su mnogi u pravosudnim krugovima takav izbor protumačili kao početak kraja Ivana Turudića uzrokovan posljednjim medijskim napisima o hrvatskom pravosuđu.

Ogorčeni Turudić

Sam Turudić nakon ove odluke nije bio previše razgovorljiv. “Ja sam sudac Visokog kaznenog suda, a dalje ću razmisliti što ću”, poručio je nekoliko sati nakon što je odluka DSV-a obznanjena i referirao se na Grmoju koji ga je javno prozvao. “To je bila sinkronizirana artiljerijska priprema”, komentirao je kratko, dajući tako do znanja da je i sam svjestan kako se u javnosti i na političkoj sceni vodila kampanja protiv njega.

Znatno razgovorljiviji od Turudića bio je Branimir Glavaš, koji novog predsjednika Visokog kaznenog suda dobro poznaje. Upravo je po Glavaševu slučaju ovaj bivši vojni sudac i postao poznat. Naime, Horvatović je Glavašu izrekao prvu presudu dok je predsjedao prvostupanjskim Kaznenim odjelom zagrebačkog Županijskog suda, što je tek jedna od postaja u karijeri koja je počela sredinom 80-ih na Općinskom sudu u Zagrebu. Nakon ukidanja Vojnog suda izabran je za suca Županijskog suda, a Glavaš nam sada kazuje kako od njega ne očekuje ništa pozitivno te odmah na početku razgovora naglašava kako na hrvatsko pravosuđe treba gledati iz dva kuta.

Prvi je ono što se događalo prije dolaska Andreja Plenkovića, kada je na hrvatsko pravosuđe vršen politički pritisak, a drugi ovo što se događa sada kada se Plenković u pravosuđe ne petlja. Kako naglašava, on kao koalicijski partner Plenkovićeve vlade s premijerom o svojim sporovima nikada nije razgovarao, a ovaj izbor potvrda je da Glavaš s njime nije surađivao radi suda.









“Poznajem gospodina Horvatovića, a o njemu najbolje govori moja presuda koju je ukinuo i Ustavni i Vrhovni sud. To mu je jedina referenca, na meni je napredovao kao šef odjela nakon presude, pa se kandidirao za Vrhovni sud, onda je tamo propao jer su ga pitali kako tumači da je pala njegova presuda, a sad se ponovno ‘nakačio’ na čelo Visokog kaznenog suda, kamo će doći moja prvostupanjska presuda. Kada će to biti, nemam pojma jer ne znam kada će taj proces završiti”, kaže Glavaš, a onda se dalje žustro osvrće na novog šefa novog suda.

Sukob interesa

“Mogu reći da je riječ o čovjeku koji nema nikakve veze s objektivnošću, što je potvrđeno presudom koja mu je pala na dva suda, ukinuo mu ju je Ustavni, vratio je na Vrhovni sud, a onda mu ju je i on ukinuo. Zašto mu je ukinuo”, pita se naš sugovornik i dandanas te dodaje kako Željko Horvatović svoj izbor može zahvaliti posljednjim medijskim turbulencijama vezanim uz hrvatsko pravosuđe.

“Inače nikad ne bi postao predsjednik suda, on nema nikakvih referenci. On je politički poslušnik, DORH-ov suradnik, to je cijelo vrijeme bio i u mom postupku. Neka kaže još jedan proces koji je u svojoj sudskoj praksi imao, a koji je imao nekakvu specifičnu težinu – ima slučaj Rončević i nikoga više. To o njemu mogu reći bez obzira na to što će moj predmet doći k njemu na sud, bez obzira na to što će on namještati vijeće ne bi li oprao i sačuvao obraz ponovno osuđujućom presudom protiv mene”, naglašava Glavaš, priznajući da nije navijao ni za koga od kandidata.









“Mislim da je to rezultat medijske hajke koja se stvorila oko slučaja Mamić, odnosno eliminacije nekoliko sudaca u Osijeku, stvoren je pritisak na DSV koji osluškuje što mediji žele, što političari žele. Smatram da je to rezultat opće histerije koja se događa u posljednje vrijeme vezano uz pravosuđe. Imam i ja kritike na račun pravosuđa, sad će moj predmet opet doći njemu, što mislite, da neće slagati vijeće i vršiti pritisak na vijeće da opere obraz i da se potvrdi njegova presuda? Normalno da će vršiti pritisak, može se on sto puta izuzeti, mo’š mislit koliko sudaca tamo ima, ja neću ništa prejudicirati, ali on će to štimati da bude negativno za mene”, očekuje Glavaš koji Horvatovića karakterizira kao “slugana politike i slugana DORH-a” te napominje kako je njegova prvostupanjska presuda donesena 2009. godine, a hrvatska javnost zna tko je tada bio na čelu politike.

“Sastav DSV-a se mijenjao. Ne vjerujem da Šeks tu ima utjecaja, od zastupnika tu utjecaj imaju Bošnjaković i Bauk, a što se mene tiče, pitanje je hoću li se više odazivati na sudove jer se to pretvorilo u jednu karikaturalnost. Mogu me slobodno doći uhapsiti, ali moji postupci predugo traju i ja u tome neću više sudjelovati”, kaže naš sugovornik te tvrdi da je na dobrom putu predsjednik Zoran Milanović koji sugerira da se pravosuđe treba temeljito transformirati, i to od glave.

S tom se tezom naš sugovornik potpuno slaže, svjestan da i na njegovu putu stoji kompleksna i opsežna pravosudna bitka koja bi se s Horvatovićem mogla “vratiti na početak”. Novi predsjednik i novi sud počinju s radom, on je izabran na mandat od četiri godine, a Turudić pak ostaje u njegovoj sjeni, daleko od očiju znatiželjnika i daleko od politike koja mu je, po svemu sudeći, ispod stola presudila.