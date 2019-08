I Dalija Orešković oštro oplela po Milanoviću! Evo što mu je poručila

Autor: Dnevno

Kandidatkinja za predsjednicu države Dalija Orešković, komentirala je izjave drugog kandidata za predsjedničku funkciju, Zorana Milanovića, o postupcima aktualne predsjednice, Kolinde Grabar Kitarović, oko zahtjeva Mosta za sazivanjem izvanredne sjednice Hrvatskog sabora, na kojoj bi se raspravljalo o povjerenju ministru zdravstva Milanu Kujundžiću.

Njezinu reakciju prenosimo u cijelosti

“Predsjednički kandidat SDP-a i pravnik Zoran Milanović jučer je izjavio da je na Predsjednici RH da odluči hoće li sazvati Hrvatski sabor na izvanredno zasjedanje te da on ne zna koliko se Predsjednik RH u takve stvari uopće smije miješati. Nadalje je izjavio da bi sazivanje Hrvatskog sabora u vrijeme ljetnog ili zimskog raspusta bio presedan koji bi doveo do toga da oporba svako slijedeće ljeto ili zimu prikupi 31 potpis i time izazove sazivanje izvanredne sjednice Sabora.

Nije se izjasnio kako bi se on postavio u konkretnoj situaciji kad bi bio izabran za predsjednika države već je poručio kako ćemo to vidjeti ako bude izabran.

Ustavom RH jasno je propisano da se rasprava i glasovanje o povjerenju pojedinom članu Vlade mora provesti najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga Hrvatskom saboru. U Ustavu nigdje nije zapisano da ovaj rok ne teče za vrijeme ljetnog ili zimskog raspusta Hrvatskog sabora.

U situaciji u kojoj je izgledno da Hrvatski sabor neće postupiti u skladu s ovom ustavnom obavezom, Predsjednica RH je dužna koristiti svoju ustavom propisanu ovlast na sazivanje Hrvatskog sabora na izvanredno zasjedanje, u skladu s obvezom iz članka 94. stavka 2. Ustava kojim je propisano da Predsjednik države brine za redovito i usklađeno djelovanje te za stabilnost državne vlasti.

Izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora radi rasprave i glasovanju o povjerenju ministru u razdoblju ljetne pauze, bio bi možda presedan, ali je to stajališta poštivanja Ustava RH potpuno irelevantno. Obaveza Hrvatskog sabora da ispoštuje ustavom propisan rok za raspravu i odlučivanje o povjerenju ministru ima i mora imati prednost pred pravom zastupnika na ljetnu i zimsku stanku.

Predsjednik ili Predsjednica RH mora znati prepoznati situacije u kojima je potrebno primijeniti pojedine ustavne odredbe te donositi odluke koje su u skladu s obvezama iz Ustava.

Osim ove, po meni za jednog predsjedničkog kandidata loše izjave, Zoran Milanović je nadodao da Predsjednica države dovoljno dobro zna Ustav i da ga je znala tendenciozno kršiti kada je dala mandat Tihomiru Oreškoviću za Vladu, a da sada kao ne zna Ustav nakon pet godina.

Ovu izjavu smatram bonus razlogom zašto bi izbor Zorana Milanovića na dužnost Predsjednika države bio čisti promašaj. Naime, ukoliko je davanje povjerenja Tihomiru Oreškoviću, kao mandataru za sastavljanje Vlade predstavljalo tendenciozno kršenje Ustava od strane Kolinde Grabar Kitarović, zašto o tome čujemo tek danas, i to od osobe koja je u to vrijeme bila glava i srce parlamentarne stranke koja je također pokušavala sastaviti parlamentarnu većinu i izvršnu vlast? Ukoliko je u to vrijeme smatrao da je povjeravanje sastavljanja Vlade Tihomiru Oreškoviću bilo protuustavno, političar s pravim karakterom takvu tvrdnju ne bi prešutio”, napisala je Dalija Orešković u svojoj reakciji.