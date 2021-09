I ACO SE POSKLIZNUO! Poznati ekonomist o Laucu kod Stankovića: Nećete vjerovati što je primijetio

”Dao je zanimljivo i argumentirano objašnjenje pojma “pandemijski marketing” iz kojeg smo dobili i malo dublji uvid u to kako funkcionira prodaja u big farma industriji. Dobro je argumentirao stav zašto i pretjerano restriktivne mjere mogu biti pogubne. Objasnio je kako su se naša znanja o pandemiji mijenjala u vremenu (i kako su se njegovi stavovi mijenjali). Na isti način je objasnio kako tumačiti Bakićeve predikcije. Aco je vrlo dobro izvukao na svjetlo dana nekoliko Laucovih komunikacijskih pogrešaka poput one o prezimenima ljudi. Dvaput izveden na čistac, Lauc se snašao i uputio javne isprike. Na stranu 2-3 sitnice poput one kad se i Aco poskliznuo ušavši u nepotrebnu usporedbu necijepljenja i fizičkog kažnjavanja djece, ovo je bila emisija koja može biti uzor o tome kako se vodi javni dijalog. Svi bismo profitirali kada bi se dijalog tako strukturirao i na društvenim mrežama. Iako to nije moguće kada nismo suočeni s drugim čovjekom nego s ekranom koji nam ne daje feedback u smislu kontrole nagona, nadam se da će ova emisija pridonijeti smirivanju strasti i normalnijoj javnoj raspravi”, zaključuje Šonje.