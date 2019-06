HVALEVRIJEDNA AKCIJA: Vukovarska djeca idu na besplatno ljetovanje, evo koliko će to koštati

Autor: Dnevno

Grad Vukovar i ove godine nastavlja organizirati besplatna ljetovanja za djecu vukovarskih škola s područja grada, najavljeno je na konferenciji u gradskoj vijećnici Grada Vukovara.

Zahvaljujući višegodišnjoj suradnji Grada Vukovara s gradovima diljem jadranske obale kao i suradnjom braniteljskih udruga, i ove godine djeca će se uputiti prema različitim destinacijama, a za ovu namjenu grad je osigurao 80.000,00 kuna.

“Novitet od ove godine u odnosu na prethodnu je taj da će se na ljetovanje ove godini uputiti i djeca srednjoškolskih uzrasta. Prema potvrdama trenutnih gradova koji će sudjelovati u ovome projektu osigurano je 263 mjesta za naše mlade sugrađane, u pratnji sveukupno 21 voditelja, a očekujemo porast toga broja. Tijekom lipnja može se očekivati raspisivanje Javnog poziva s određenim kriterijima putem kojega će svi zainteresirani roditelji/skrbnici moći uputiti prijave” istaknula je zamjenica gradonačelnika Grada Vukovara Ivana Mujkić.

“Na ovom hvale vrijednom projektu i ovakvim brojkama možemo zahvaliti velikom broju prijateljskih gradova i općina koje nesebično pokazuju svoju prijateljsku narav iz godine u godinu i u ovom smislu. Uspješnom suradnjom s njima, vukovarskoj djeci možemo omogućiti lijepo i kvalitetno provedeno slobodno vrijeme u ljetnim mjesecima” zaključila je Mujkić.

“Vukovar veliki dio sredstava ulaže u mlade. Tradicionalno za naše mlade školarce osiguravamo besplatne bilježnice, udžbenike i preobuku, a brinemo se i da ljetno vrijeme provedu što je moguće ljepše. Preuzimanjem osnivačkih prava nad osnovnim školama s područja grada Vukovara znatna financijska sredstva namijenit ćemo i ulagati u sanaciju škola i time nastojati poboljšati kvalitetu same nastave i njenog izvođenja kao i stvaranja ugodnijeg boravka učenika u svojim školama” zaključio je zamjenik gradonačelnika, Marijan Pavliček.

Već 15. i 17. lipnja dvije skupine učenika od završenog 5. do završenog 8. razreda na prijedlog svojih škola, koji su ostvarili zapažene uspjehe, odlaze na krstarenje Jadranom te na Korčulu i u Lumbardu. Nadalje, Općina Dugopolje u suradnji s Hrvatskim Crvenim križem organizira sedmodnevno ljetovanje za 50 djece i 4 voditelja/pratitelja u kampu Okrug Gornji na otoku Čiovu u terminu od 22. do 29. srpnja 2019. godine. Na ljetovanje bi otišli učenici od završenog 1. do završenog 4. razreda osnovne škole s područja grada Vukovara.

Primorsko-goranska županija i Lječilište Veli Lošinj organiziraju sedmodnevna ljetovanja u Lječilištu Veli Lošinj u tri termina po 47 djece i 3 voditelja/pratitelja: od 06. do 13. srpnja 2019. godine (namijenjeno djeci od završenog 5. do završenog 8. razreda osnovne škole s područja grada Vukovara), od 13. do 20. srpnja 2019. godine (namijenjeno djeci od završenog 5. do završenog 8. razreda osnovne škole s područja grada Vukovara), 20. do 27. srpnja 2019. godine (namijenjeno srednjoškolskoj djeci od završenog 1.završenog 4. razreda s područja grada Vukovara) za što će biti raspisani Javni pozivi.