HUP oštro odgovorio Kujundžiću: ‘Razočarani smo’

Autor: Dnevno

Hrvatska udruga poslodavaca reagirala je na izjave ministra zdravstva Milana Kujundžića da HUP prije plaćanja duga veledrogerijama od strane države treba osigurati isplatu dugovanja državi po osnovi doprinosa za zdravstveno osiguranje.

“Ministru Kujundžiću je poznato da HUP, kao udruga poslodavaca i veledrogerije koje samo žele biti plaćene za proizvode koje su odavno isporučile sustavu (i koju su one same već odavno platile proizvođačima), državi ne duguju ništa niti su ovlaštene u ime države naplatiti dugove za doprinose. Pritom se dugovanja za doprinose odnose na tvrtke koje su u problemima – u predstečajnim nagodbama ili stečaju poput pulskog Uljanika pa doprinose ne plaćaju zato što to nisu u stanju, a ne zato što ne žele.”

“Razočarani smo da se javni prostor koristi za manipulacije ovako ozbiljnim činjenicama i za širenje neistina”, poručuje Davor Majetić, glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca.

Uoči sastanka u Vladi s predstavnicima veledrogerija, koji će se održati danas, Kujundžić je rekao da će se pokušati pronaći rješenje za dospjele dugove bolnica za isporučene lijekove i medicinski materijal, koji su do sada narasli na 2,6 milijardi kuna, ali da i HUP treba riješiti problem dugova poslodavaca.

“Tužno je da država kao najveći dužnik koja svjesno i to već godinama ne poštuje rokove plaćanja i vlastite zakone, u javnosti odgovornost za vlastite obveze i neučinkovitost prebacuje na privatne poslodavce koji uredno ispunjavaju svoje obveze i plaćaju sva porezna davanja”, objašnjava Majetić.

“Razočarani smo porukom koju predstavnik Vlade šalje cjelokupnom gospodarstvu i svim građanima da država za razliku od njih, dugove ne treba plaćati i da smo zemlja u kojoj je prihvatljivo prebacivanje odgovornosti za nečinjenje na one koji svoj posao pošteno rade, koji plaćaju sva svoja davanja i u propisanim zakonskim rokovima.

Sustav zdravstva je u problemima koje treba žurno rješavati ne samo povećavanjem prihoda i neplaćanjem dugova prema dobavljačima, već podizanjem njegove učinkovitosti, racionalizacijom rada, kao i jačim angažmanom na prevenciji bolesti.

Još jednom kao odgovoran dionik ovog društva pozivamo ministra i Vladu da prije svega osiguraju da se poštuju zakoni i ispunjavaju obveze i od strane državnih i javnih institucija kao i da poštuju socijalni dijalog. Nagomilana dugovanja za lijekove ugrožavaju ne samo tvrtke koje njima opskrbljuju zdravstvene ustanove, već i njihove zaposlenike i obitelji, ali i sam zdravstveni sustav te zdravlje građana u slučaju da one ne mogu dalje održivo poslovati”, zaključuje HUP.