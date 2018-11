Humanitarna akcija za Todorića: Čega se sve možemo odreći da mu pomognemo?

Mora da tuga oko srca obuzme svakog prosječnog Hrvata, nakon riječi uglednog odvjetnika Čede Prodanovića, koji se obratio javnosti nakon što je njegovom klijentu Ivici Todoriću izvanraspravno vijeće odredilo jamčevinu u iznosu od 7,5 milijuna kuna. Naime, kako je odvjetnik rekao Todorić trenutno nema taj novac, i to bi mogao biti problem, a nije poznato niti kako će ga skupiti. Oh, teške li sudbine, jučer na Smokvici danas u Remetincu, to nedvojbeno nije lak život, a onda još i to vražje mozganje o financijama. To uistinu nije lako, a Hrvati su složiti ćete se senzibilna nacija pa ne bi bilo zgoreg da se pokrene kakva humanitarna akcija za Todorića kako bi se čovjek domogao slobode.

Na humanitarki bi tako primjerice mogao zapjevati Miroslav Ilić, omiljeni zabavnjak ove nekoć moćne, gotovo aristokratske obitelji, a na humanitarni telefon mogli bi se recimo javljati brojni estradnjaci koji su nerijetko uživali na Todorićevim rakošnim feštama u dvorcu. Budući da je Iva Balent nedavno pokrenula novi biznis, i odlučila u najam pustiti dio Kulmerovih dvora, nema brige oko toga gdje bi se humanitarna akcija mogla odviti. A tko bi još na nju mogao doći?

Ta isti oni koji su prije nekoliko dana u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici pljeskali na knjigu o ortačkom slomu, jer baš je ta renomirana ekipa godinama stvarala moćnog Ivicu, koji sada mora mazati paštetu na tanku šnitu kruha, jer tako je to tamo iza ćelije. No, ne treba stoga brinuti, ta ionako je davno Milanovićeva žena rekla da je sasvim u redu i zdravo na tanke šnite rezati kruh, a valja voditi računa o Todorićevom zdravlju, da se ne bi nedaj Bože narušilo kao ono Sanaderovo, pa da se suđenje rastegne dok on jadan navija s ruskih tribina za hrvatske navijače.

Velika je to žrtva naših bolesnih elitista, ali nekako se doima lakšim vikati Hrvatska, Hrvatska kada znaš da u džepu ne zveckaju kovanice već milijuni. A tko još da se pridruži akciji? Možda primjerice radnice Konzuma, iste one koje su svojedobno na zgražanje javnosti same čistile snijeg ispred Ivičinih poslovnica, one radnice koje su kukale da su obespravljenje, vrišteći u prazno o svojim radničkim pravima, odnosno izostanku istih dok je medijska svita šutila, jer Ivica je baš poput mnogih drugih hrvatskih tajkuna znao gdje i koliko kapnuti, pravo sponzorski. Nemojmo se zavaravati, nema za Todorića panike, pa ni straha, ta uprite prstom u jednog osuđenog tajkuna, ili političara.

Ako je vjerovati hrvatskom pravosuđu, našu su zemlju opljačkali svemirci, njih treba goniti i zatvarati, a političare i poduzetnike, e njih valja pustiti da jamče, da se brane sa slobode i smiju nam se u lice, jer tako se to u nas radi. Upravo stoga, pokrenimo humanitarke za one kojima politički podmeću. Ma ne samo za Todorića, već i za Mamića, Sanadera, Vidoševića, Lovrićku.

Za sve! Jer da, podmeće im kakve li ironije ista ona politika koja ih je stvorila, to je posve jasno iz njihovih riječi, jedino što je doduše pomalo apstraktno jest tko podmeće hrvatskom narodu? Tko je taj netko tko nam mlade tjera u svijet, a stare u kontejnere? Tko je taj netko zbog kojeg se hrvatski branitelji ubijaju, a sirotinja pognutih glava hoda oko nas, dok bolesna djeca nemaju za lijek? Da nije možda politika? Ne znamo, s ovom osudom valja biti oprezan da nas ne bi tko god optužio za podmetanje. Odrecimo se dakle kupnje u Konzumu, pomozimo Ivici Todoriću da izađe na slobodu, odvojimo svi po onu jednu lipu od svih onih proizvoda koji završavaju na 99 lipa.