Puhovski izvrijeđao Bleiburg: ‘To je simbol zločina i JNA!’

Politički analitičar Žarko Puhovski gostovao je u Novom danu N1 televizije. Između raznih tema na koje je odgovarao, dotaknuo se izbora za Europski parlament, ali i mnogih drugih tema – između ostalog i Bleiburga. Pojasnio je zašto se u izbornoj kampanji za Europski parlament sve više koristi pojam suverenost i suverenizam.

“Hrvatska je jedna od rijetkih država u kojoj suverenisti vjerojatno neće ući u EP. Ali to je nagrizanje premijerovog biračkog tijela i on se za svoj tip pobjede, kako ga oni interpretiraju, bori protiv onih koji ga ugrožavaju s desna”, rekao je Puhovski.

Puhovski je dodao da su glasačko tijelo Živog zida svi otpisali, da se Most odlučio biti malo nacionalniji HDZ te da se na te dvije stranke Plenković neće previše osvrtati. Problem su, misli Puhovski, suverenisti okupljeni oko Brune Esih.

“Ovi s desne strane oduzimaju neplanirani dio bazena, on bi se prema Bruxellesu htio pokazati kao čuvar u regiji da se takvi ne pojavljuju u Europskom parlamentu. Predstavnika takve desnice će biti od 15 do 20 posto u Parlamentu. Gotovo će sigurno pučani i socijaldemokrati ići zajedno i to im vjerojatno neće biti dovoljno pa će morati ići s liberalima, kako bi se spriječio rast tih europskih nacionialističko suverenističkih opcija”, smatra Puhovski.

Najviše će profitirati HDZ i SDP?

Puhovski je istaknuo da će osvajanje šest mjesta za HDZ biti pobjeda, pet mjesta će biti na pragu uspjeha, a četiri mjesta težak neuspjeh. U gostovanju se osvrnuo se i na Gabrijelu Žalac.

“Koliko shvaćam, premijeru je pravi problem njegova stranka, nije problem oporba, Hrvatska, Sberbanka, nego stranka. Žalac je bila visoko pozicionirana na preliminarnoj listi, nakon svih događanja je nije bilo dobro maknuti, nije dobro ostaviti… Pokušat će stvar napraviti tako da je ipak stave na listu, ima dovoljno prostora da ostali budu podržani, a računaju da im je glasačko tijelo HDZ-a vjerno. Ako izlaznost ostane na 25 posto super će prolaz imati HDZ i SDP. Svi ostali računaju da širi krug izaže na izbore”, smatra Puhovski.

Kolakušić ima jaku financijsku podršku?

Puhovski ne daje previše šanse ni novim političkim opcijama poput suca Kolakušića i START-a Dalije Orešković.

“Treba pošteno reći da im je termin došao nezgodno, jer su se tek počeli organizirati. U jednim dnevnim novinama imate reklamu da lista suca Kolakušića osvaja tri mjesta. To je zakonski nemoguće, sudac ne može biti na listi, a i čudna je reklama. Očito ima jaku financijsku podršku, ali nije dao ostavku kao sudac. Orešković tek uspostavlja stranku, a vi ne možete na šarmantnosti osvojiti mandat u EP. Svi imaju čitavu listu značajnih ljudi na listama, ali neće se odlučivati o njima koliko o svjetonazorskim pitanjima i vjernosti dvjema velikim strankama koje će dobiti dvije trećine mjesta za EP”, kaže Puhovski.

Osvrnuo se i na listu SDSS-a te na mogućnost da osvoje mandat s glasovima izvan Hrvatske. “Ne čini mi se vjerojatnim, ali je moguće. Njima je bitna vidljivost, bitno je da nije samo na listi Pupovac. Gospodin Dejan Jović nije bio samo savjetnik Josipoviću nego se razumije bolje od većine u europska pitanja. Čudno mi je kako ga nitko drugi nije zvao na listu. Ne čini mi se da imaju potencijal organizacije kako bi došli do tog jednog mjesta… Imaju značajan dio ruralnog, ne naročito obrazovanog biračkog tijela koji će teško pojmiti da je EP bitan za njihov život”.

Zabrana komemoracije na Bleiburgu je “zadnje što Hrvatskoj treba”

“Nadam se da Bleiburg neće biti važan, a bojim se da će biti važan. Htio bih da se to ne zabrani… To je zadnje što Hrvatskoj treba. Bleiburg je simbol zločina, ali i nečega drugoga, a to je vječna živuća NDH. Kod malog broja ljudi, ali njih se ozbiljno shvaća. Sabor je prihvatio suradnju sa čelnikom Bleiburškog počasnog voda koji je osuđeni politički ubojica. Sramota je Katoličke crkve da na Bleiburg nikada nije zvan nitko iz Pravoslavne crkve jer je tamo ubijen značajan broj pravoslavnih vjernika. To je veliki skandal jer je riječ o nacionalističkoj interpretaciji žrtava. Zbog toga je sumnjiva suradnja na Bleiburgu… Treba razmišljati o tome da se komemoracija prebaci u Hrvatsku. Zašto se to ne bi prebacilo, ne razumijem jer su se ubijanja događala iza Bleiburga…. Kad se prešlo granicu, počela su masovna ubijanja. Ako se hoće napraviti na Bleiburgu onda bolje da nema zabrane. Izaziva samo lošu atmosferu”, komentirao je Puhovski komemoraciju na Bleiburgu i njenu moguću zabranu od strane austrijskih vlasti.

Nad policijom treba biti vanjske kontrole

Odgovorio je i na pitanje misli li da će stanje u pravosuđu utjecati na povjerenje prema velikim strankama.

“Neće, jer su ljudi u velikom broju prihvatli da je to tako. To je najgore što se moglo dogoditi. Sad imamo raspravu u Saboru o novom Zakonu o policiji. Imamo civilnu kontrolu nad obavještajnom službom, a ne nad policijom. Obavještajna služba je puno manja po potencijalu kršenja ljudskih prava od policije. Nad policijom treba biti vanjska kontrola”, rekao je Puhovski.

Bandić je za Sveučilište nešto i napravio?

Na pitanje hoće li rektor Boras i Senat Sveučilišta u Zagrebu gurati odluku o počasnom doktoratu Bandiću, unatoč odluke Muzičke akademije da se ograđuje prijedloga svog dekana, Puhovski je poručio “Nadam se da neće, bojim se da hoće. Puno se više radi o Borasu nego Bandiću. Bandić je dobro rekao da oni trebaju puno više njega nego njih. Puno se manje reagiralo na dodjelu doktorata Čoviću nego Bandiću. Za razliku od Bandića, Čović nije ništa napravio za Sveučilište, a puno je toga napravio na rušenju ugleda Hrvatske… Dekan Muzičke akademije ima pravo inzistirati na doktoratu. Moguće je da se proces nastavi i da doktorat bude dodijeljen. Sveučilište nije osjetljivo, ne samo na društvenu klimu, nego i na akademska načela”.