HASANBEGOVIĆ JE IPAK PRISTAO NA KOALICIJU! Znamo s kime i koji su im ciljevi

Autor: dnevno.hr

Članovi Neovisnih za Hrvatsku, stranke poznate ponajprije po saborskim zastupnicima Zlatku Hasanbegoviću i njegovoj kolegici Bruni Esih, vratili su se iz četvrtak iz Bruxellesa. Na dvodnevnom sastanku, ondje su naime sudjelovali Tomislav Jonjić i Krešimir Kartelo, a družili su se pak s visokim predstavnicima ENF-a- Europe of Nations and Freedom.

Radi se o grupaciji u Europskom parlamentu, a osim toga sastali su se s liderom navedene grupacije Nicolasom Bayjem koji je nasljednik Marine Le Pen u Europskom parlamentu. druženje su odradili i sa glavnim tajnikom ENF-a Philipom Claeysom, zamjenikom glavnog tajnika te savjetnikom Mattea Salvinija Marcom Campomenosijem, Dietmarom Holzfeindom te glavnim tajnikom europske stranke Movement for Europe of Nations and Freedom Thibautom Francoisom.

Kako se doznaje, teme razgovora bile su pripreme za skorašnje izbore za Europski parlament, a namjera im je jačanje nacionalističkih stranaka, kao i potreba za njihovim međunarodnim surađivanjem. Stav oko kojega su svi jednako čvrsti jest da se EU ne smije širiti, što je za hrvatsku stranu od izuzetnog značaja obzirom na kandidacijski status Srbije.

Po njima, potrebno je oočuvati identitete autohtonih europskih naroda te kako valja spriječiti masovne migracije u Europu. Dogovoren je niz susreta vodstva NHR-a s istaknutim političkim vođama iz Zapadne Europe te posjet ENF-ovaca Zagrebu. ENF je u NHR-u prepoznao stranku koja na EU izborima može dobiti dobiti dva zastupnika.