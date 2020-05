HSS udario po Berošu: ‘Jeste li vi ministar zdravstva ili politički komesar HDZ-a?’

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Hrvatska seljačka stranka u nedjelju je poslala otvoreno pismo ministru zdravstva Viliju Berošu.

Pismo, koje prenosimo u cijelosti, potpisuje Branko Vukšić, politički tajnik HSS-a

“Poštovani ministre Beroš,

obraćam Vam se s nekoliko pitanja koja su me sve više počela kopkati od kako sam shvatio da ste kao član Stožera počeli djelovati sve više kao politički komesar, a sve manje kao ministar zadužen za zdravlje hrvatskih građana. Muče me ta pitanja od kako sam postao svjestan da ste se upregli (uz gospodina Capaka, gospođu Markotić) – zaplotnjački, ili kao Trojanski konj – u predizbornu kampanju HDZ-a, stranke kojoj pripadate, a koja je izdala ama baš svaki ključan interes hrvatskih građana, od ekonomskih (i Vi se, vjerujem, kao razborit čovjek sjećate nekoliko epohalnih pljački u režiji vrha Vaše stranke) do zdravstvenih.

1. Svakoga nas dana bombardirate podacima te (na dnevnoj razini) u nekoliko izjava ili intervjua, otkrivate broj novooboljelih od COVIDA – 19 (kojih je, na sreću, sve manje), izliječenih, liječenih, te izražavate sućut obiteljima preminulih zbog COVIDA – 19, što je hvalevrijedno. No, jesu li umrli od korona virusa jedini umrli u Hrvatskoj od neke bolesti?! Što je s oboljelima od drugih bolesti? Koliko je u posljednja dva mjeseca njih umrlo? Je li njima netko iz vlasti izrazio sućut?! A među njima je bilo mladih, starih, djece…

2. Koliko je ljudi umrlo zbog toga što nije dobilo pravovremenu medicinsku pomoć jer, kao što ste i sami priznali, bolnice su u posljednja dva mjeseca radile s jednom trećinom sustava.

3. Koliko će ljudi umrijeti jer nisu mogli na specijalističke preglede te im nije mogla biti pravovremeno postavljena dijagnostika? Spadaju li i ti ljudi u statistiku žrtava korona virusa? Kolikom je broju ljudi narušeno zdravlje, jer nisu dobili pravovremenu skrb? U koje će oni statistike ući, i koji će se „stožeri“ o njima brinuti?

4. Zanima me koliko je građana lani umrlo od gripe te, smatrate li da se brojem umrlih od gripe ove godine manipulira? Jer, preventivnim mjerama za COVID – 19, smanjena su oboljenja od gripe, pa i smrtnost. Ili su se – oprostite na laičkom izrazu – gripa i korona udružile? Zato me zanima, recimo, desetogodišnji prosjek oboljelih i umrlih od posljedica gripe.

5. Logično mi je što ste, poštovani gospodine Beroš, dopustili građanima odlazak u vjerske hramove, ali je nelogično to što ih, uz sve mjere predostrožnosti, ne puštate u hram kulture, primjerice, kazalište. Kazao je ministar Božinović da je to zato što su vjernici disciplinirani. Dvije me stvari kod te tvrdnje zanimaju; mislite li i Vi da vjernici nisu i kazališna publika te drugo – znači li to da je kazališna publika neodgovorna rulja?!

6. Laik sam za bilo koje zdravstveno pitanje, ali imam gorkih iskustava s hrvatskim zdravstvenim sustavom, koji je, još jednom podsjećam na Vaše riječi; radio dva mjeseca tek s trećinom kapaciteta. Dakle, kada je radio punim kapacitetom, moj je sin, teški bolesnik (teže bolesti i nema, čini mi se), s dijagnozom glioblastoma četvrtog gradusa, na hodniku Rebra, nepokretan, čekao sanitetski prijevoz puna četiri sata. Dakle, koliko bolesnici u takvim stanjima danas čekaju na milost sustava koji je bio u kolapsu i prije korona virusa?

7. Onoliko koliko je sustav u kolapsu, toliko su medicinske sestre, tehničari i liječnici, većina njih koje sam upoznao, deset kopalja iznad sustava, i zahvaljujući njima – a ne ministarstvu, ili Vladi te zahvaljujući zasadama koje nam je u amanet ostavio dr. Andrija Štampar, i tome bolesni – jer su imali sreću doći u prave ruke u pravom trenutku – mogu zahvaliti što preživljavaju, ili što odlaze s ovoga svijeta dostojanstvenije. Zato Vas, na kraju (a mogao bih postaviti sto sedam, a ne samo sedam pitanja), pitam što ćete poduzeti da zdravstvo bude zaista ono što je u deset teza postavio dr. Štampar, što ćete poduzeti da se iskorijeni korupcija u gradnji, adaptaciji, nadogradnji, nabavi opreme, skupih aparata… u bolničkom sustavu? Što ćete učiniti da zdravstveni sustav doista bude na usluzi građanima, pacijentima, a ne privatnicima kojima je on sredstvo bogaćenja?

8. U prošlom sustavu – sa zdravstvom koje je kudikamo bolje funkcioniralo nego danas (zahvaljujući i domovima zdravlja, koje je Vaša stranka uspjela uništiti njezine temelje) – vladalo je geslo: „Osudi pojavu, sačuvaj druga!“ Danas, čini mi se, i u Vašemu resoru, ne osuđujete ni pojave, ali kao kliještima čuvate nesposobne drugove. Tomu je dokaza slučaj u splitskom Domu u Vukovarskoj te u splitskoj bolnici, čiji ravnatelj, također Vaš drug, kadar, benevolentno pojašnjava kako je sasvim normalno zaraženog pustiti u dom, a zdravog ostaviti u bolnici!? Smatrate li i Vi, gospodine Beroš, da nema ljudskih pogrešaka, pogrešaka kadrova Vaše stranke, Vašeg – sve se to više otkriva – stranačkog Stožera te da je za sve jedini krivac korona virus? Ako je tako, Vi i stožer u kojemu Vi pripadate kao ministar koji bi se trebao brinuti za zdravlje svih građana Hrvatske, unaprijed dajete alibi za sve promašaje Vladi koja nas je duboko zakopala na dno dna u EU-u.

Poštovani ministre, pristali ste se staviti u ulogu političkog suca – i Vi, i gospodin Capak, i gospođa Markotić – koji će odrediti kada će se moći održati izbori. Oprostite, ali sumnjam da je Stožer podređen interesima jedne stranke, a ne interesima građana. Jako vam se žuri, kako to Vaš šef popularno kaže; relaksirati situaciju, brže nego u drugim državama, jer treba borbu protiv COVID-a – 19, kapitalizirati. No, nemojte zaboraviti da su za dobre rezultate zaslužni svi građani, a ne samo HDZ-ovi glasači, ili glasači desnice. Apeliram na Vašu savjest, jer, kako reče šef Stožera, ministar Božinović, pamtit ćemo kako se tko ponašao u krizi.”