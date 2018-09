‘HSP Ante Starčević’ u potpunosti podržava Penavin vukovarski prosvjed

Autor: ZG/Dnevno.hr

Članovi i dužnosnici HSP AS danas su diljem Hrvatske obilježili devetu godišnjicu utemeljenja Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević koja je osnovana kao izraz nezadovoljstva stanjem na pravaškoj sceni 2009. godine. Devet godina kasnije, napokon se stvaraju preduvjeti za ispravljanjem grešaka i anomalija među pravašima koji svojim radom i svojom riječju nisu ukaljali pravašku ideju što je podloga za konačno ujedinjenje pravaša, jedino i isključivo na temeljima i načelima koje je postavio Otac Domovine dr. Ante Starčević.

Stanje u Hrvatskoj i devet godina nakon osnutka HSP AS pokazuje kako je hrvatskoj političkoj sceni itekako potrebna snažna pravaška opcija koja će beskompromisno štititi interese Hrvatske i hrvatskog naroda, a ne vlastite, pojedinačne partikularne interese kako je to uobičajeno u domaćoj politici, a nažalost nije bilo strano niti u pravaštvu što je dovelo do nepovjerenja sklonih nam birača prema pravaškim strankama.

Upravo zbog toga, predsjednik stranke Hrvoje Niče sa suradnicima je, povodom osnutka stranke, odao počast svim hrvatskim žrtvama na spomen-obilježju masovne grobnice na Ovčari kako bi se i javno dala podrška inicijativi vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave za konačnim rješavanjem pitanja ratnih zločina u Gradu heroju. Žalosno je kako i nakon 27 godina od žrtve koju je Vukovar podnio, u Hrvatskoj ne postoji volja za procesuiranjem i sankcioniranjem osumnjičenih zločinaca koji i danas slobodno pod političkom zaštitom SDSS-a hodaju Vukovarom smijući se u lice svojim žrtvama.

HSP AS uvijek će podupirati inicijative koje su u skladu s pravaškim načelima i interesa hrvatskog naroda, bez obzira iz kojeg smjera takve inicijative dolazile, a pogotovo kada te inicijative nisu pitanje ideologije već prava i pravde koju vukovarske žrtve zbog inertnosti hrvatskih politika niti dan danas nisu dobile!