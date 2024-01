Hrvatsku čeka novi vremenski kaos: Prvo debeli minusi, a onda stiže velika promjena

Autor: Dnevno.hr

Hladni val zahvatio je Hrvatsku i donio prilično niske temperature. To bi se, prema prognozama, trebalo nastaviti i ovih dana, a onda bi sljedećeg tjedna moglo doći do nove promjene, značajnijeg rasta temperatura. Građanima je u međuvremenu izdano upozorenje na opasnosti zbog izlaganja hladnoći.

Hrvatska se jutros probudila u debelom minusu. Prema prognozi meteorologinje Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), Petre Mikuš Jurković, u pojedinim krajevima na kontinentu zabilježena temperatura od -7 stupnjeva. U Daruvaru je, prema podacima DHMZ-a, u osam sati ujutro izmjereno -9,8 stupnjeva. Najviše jutarnje temperature na kopnu su oko -4 stupnja.

Posebno zabrinjava to što ponegdje temperatura niti popodne neće doći do ništice. No, barem tješi što će u većini krajeva prevladavati sunčano vrijeme.

Snijeg u gorju, sunce na Jadranu

“Najviše oblaka bit će u hladnoj gorskoj Hrvatskoj gdje još lokalno mogu zalepršati i snježne pahulje. Na sjevernom Jadranu pak barem djelomice sunčano uz postupno slabljenje bure, no i dalje će još podno Velebita biti olujnih udara. I na obali jutro razmjerno hladno, posebice pri tlu i uz temperaturne minuse”, prognozirala je Mikuš Jurković za HRT.

Minusi će se mjeriti ponegdje i na obali. Jaka bura će ponegdje puhati još tijekom jutra, no trebala bi oslabjeti ili se čak potpuno smiriti. I na obali će prevladavati sunčano vrijeme, uz nešto oblaka popodne na otocima. Jutarnja temperatura od 4 do 7 stupnjeva, u unutrašnjosti Dalmacije oko nule, dok bi se poslijepodne trebala popeti na ugodnih 9 do 12 stupnjeva.

“I idućih dana podjednake vremenske prilike – na Jadranu većinom sunčano, ali razmjerno hladno, lokalno i na obali uz jutarnje temperaturne minuse, pri čemu će osjet hladnoće povremeno pojačavati umjerena do jaka bura, u petak mjestimice i s olujnim udarima. I u unutrašnjosti nastavak stabilnog i hladnog vremena, potkraj radnog dijela tjedna uz upozorenje i na hladni val koji može utjecati na zdravlje. Ujutro će ponegdje biti magle, osobito u četvrtak kada će vjetar biti najslabiji, a u petak će pak prolazno pojačati sjeveroistočnjak”, prognozirala je Mikuš Jurković.