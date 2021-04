HRVATSKOJ ZBOG MILANOVIĆA I PLENKOVIĆA STIŽE TUŽBA!? Rat za Vrhovni sud se nastavlja: Đurđević ne odustaje

Autor: Iva Međugorac

Andrej Plenković, Gordan Jandroković, Vladimir Šeks, Milorad Pupovac – popis je ovo posljednjih ‘žrtava’ predsjednika Zorana Milanovića koji ne prestaje kritizirati članove vladajuće koalicije, što putem medija, što na društvenim mrežama.

U svojim ranijim istupima Milanović se vrlo izravno očešao o Sanju Sarnavku, a zbog rasprava o predsjedniku Vrhovnog suda i proceduri oko izbora istog prozvao je i Žarka Puhovskog pa i profesora Dejena Jovića, a uza sve to i Ustavni sud.

Istini za volju predsjednika Vrhovnog suda po Ustavu predlaže predsjednik Republike, a Milanović je odlučio da to bude zagrebačka profesorica kazneno-procesnog prava Zlata Đurđević, no po svemu sudeći predsjednik je učinio sve što je mogao da Đurđević ne bude izabrana ignorirajući pritom izmjene Zakona o sudovima. Prema tim izmjenama koje datiraju još od 2018. godine prvo je potrebno raspisati javni poziv za kandidate za predsjednika Vrhovnog suda.

Nepoštivanje procedure

Na taj se poziv Milanovićeva kandidatkinja nije javila, ali se zato javio aktualni predsjednik suda Đuro Sessa, koji je na čelo suda došao na prijedlog bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, a u sabornici je izabran glasovima HDZ-ove većine što bi se dogodilo i sada da se Milanović nije uskomešao. No, to Milanovićevo komešanje pokazalo se ishitrenim, jer da se Đurđević javila na poziv vrlo vjerojatno problema kojima danas svjedočimo ne bi bilo, tim bi se potezom izbjegla polemika o nepoštivanju procedure koju zadnjih dana neumorno nameću HDZ-ovci pozivajući se uz ostalo i na odluku Ustavnog suda koji je Milanoviću također dao do znanja da procedura mora biti poštovana.

Na proceduru se pozvao i Pupovac, kojega je Milnović nemilice napao baš u trenutku kada su se u medijima pojavili napisi o kazni koju je dobio zbog neadekvatnog popunjvanja imovinske kartice. Dok Milanović ratuje HDZ-ovci staju u Pupovčevu obranu te jasno signaliziraju da Đurđević može zaboraviti na poziciju u Vrhovnom sudu i to stoga što je pristala sudjelovati u nezakonitoj proceduri, kao što je to prije nekoliko dana prilično diskretno ustvrdio predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Iako HDZ-ovci negoduju iz kruga bliskog predsjedniku čuje se kako će se Đurđević na novi poziv DSV-a ipak javiti, a pritom ne trebva zaboraviti da u DSV-ovom tijelu uz predsjednika Darka Milkovića sjedi i HDZ-ov bivši ministar Bošnjaković.









Natezanje bi pak moglo doživjeti i sudski epilog budući da se javno pobunio jedan od preostalih kandidata Šime Savić najavljujući pokretanje ustavne tužbe u slučaju da u postupku budu narušena njegova prava.