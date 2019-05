HRVATSKO PRAVOSUĐE NA STRANI UBOJICA: Imamo najpotresnije slučajeve! Jedno im je zajedničko

Autor: Iva Međugorac

Je li pravosudni sustav na strani ubojica, ili na strani žrtava?

Pretukao je djevojku u zadarskom kafiću, snimka premlaćivanja cirkulirala je javnim prostorom, a onda je na scenu stupilo hrvatsko pravosuđe pa se danas Darko Kovačević poznatiji kao Daruvarac žrtvi smije u lice te slobodno šeta državom, a u kakvom apsurdistanu živimo, možda ponajbolje potvrđuje činjenica kako nema ni zakonske prepreke da se približi žrtvi. Da je njegova priča samo kap u moru apsurda potvrdio je ovih dana i Vrhovni sud koji je smanjio kaznu nemilosrdnom ubojici Davidu Komšiću koji je nasmrt izboo svoju bivšu djevojku Kristinu Krupljan. Umjesto ranije dosuđenih 40 godina, Komšiću je Vrhovni sud smanjio kaznu na 25 godina zatvora. A kada je o apsurdima i hrvatskom pravosuđu riječ naprosto ih je nemoguće pobrojati od Horvatinčićeve sinkope, do Zdravka Mamića koji se naciji smije iz Međugorja, nižu se slučajevi jedan za drugim te se nekako stječe dojam da u konačnici nepravedni sustav sudi žrtvama, a ne počiniteljima. Jedan od apsurdnih primjera svakako je i onaj koji se odvio u Makarskoj davne 2002.godine. Riječ je o prometnoj nesreći u kojoj su život izgubile djevojke Ana Andrijašević i Kate Erceg, koje su prelazile pješački prijelaz u trenutku kada je na njih naletio 17-godišnji Ivan Primorac, sin poznatog hercegovačkoj tajkuna Marijana Primorca, koji je inače bio blizak s bivšim premijerom Sanaderom.

Mladić je u vrijeme nesreće imao 17 godine i bez vozačke dozvole upravljao snažnim BMW-om i to znatno većom brzinom od dozvoljene. Nesreća je ponovno posvjedočila kobnoj hrvatskoj statistici, jer maloljetni mladić i prije kobnog događaja višestruko je kažnjavan za prometne prekršaje. Sutkinja Općinskog suda u Splitu Maria Majić osuđuje ga na 2,5 godine zatvora. Kasnije se presuda umanjuje na Županijskom sudu uz obrazloženje da je riječ o mladiću koji dolazi iz društveno prihvatljive obitelji te da je uspješan student u inozemstvu. Ovaj mladić danas je slobodan čovjek, u zatvoru u Valturi proveo je 22 mjeseca. I Hrvoje Žužić sin velikogoričkog tajkuna Željka Žužića, kuma bivšeg predsjednika Stipe Mesića upravljajući BMW-om pod utjecajem alkohola i neprilagođenom brzinom usmrtio je Ružicu Pavić, te njenog dečka Hrvoja Matešića teško ozlijedio. Žužič je odslužio nešto manje od četiri godine zatvora. Spomenimo onako usputno da je Hrvojeva majka velikogorička sutkinja.

Jedan od mladića koji su zgrozili hrvatsku javnost monstruoznim ubojstvom je i Srđan Mlađan. U vrijeme kada je oduzeo život 16-godišnjoj Elizabeti Šubić i on je imao 16 godina. Nakon kratkog razgovora ispred petrinjske Osnovne škole, iz torbe je izvadio očevu strojnicu i ispalio u Elizabetu dva hica, djevojka ostaje na mjestu mrtva, a on sprema pušku u torbu te se vraća u Sisak gradskim autobusom. Drugo ubojstvo počinio je nedugo nakon toga, oduzimajući život umirovljeniku Petru Jančiću iz Siska koji se našao na krivom mjestu, u krivo vrijeme. Svega 50-tak metaka od svoje kuće počinio je pljačku Sisačke banke, prilikom čega je počinio pogrešku zahvaljujući kojoj su ga policajci otkrili. Osuđen je na deset godina zatvora, što je najveća moguća kazna za maloljetnike, a da priča bude do kraja apsurdna prilikom izdržavanja kazne u požeškoj kaznionici čak je 21 puta pušten na izlazak u grad. Za posljednjeg izlaska uspio je iznajmiti stan u Zagrebu, te napraviti pravi mafijaški pohod. Nakon što je opljačkao Sisačku banku u Zvonimirovoj ulici, ubio je policajca Milenka Vranjkovića Kinga, oca troje djece koji je poslan da ga privede, zatim je u stanu na Ravnicama zatočio Boženu Kosović, njenu kćer Nikolinu i sina Mirka, a predaju je uvjetovao nazočnošću medija.Na 15 godina zatvora za ubojstvo meksičke turistkinje Selene Macedo Graciano nedavno je osuđen Edi Mišić. Riječ je o ubojstvu koje je potreslo Split jer se odvilo u Park šumi Marjan. Mišiću je izrečena maksimalna kazna predviđena za ‘obično’ ubojstvo jer predsjednik sudskog vijeća Vladimir Živaljić nije uspio utvrditi da je počinjeno posebno okrutno ubojstvo jer nisu dokazali da je Meksikanka u vrijeme zločina bila pri svijesti te da nije patila.”Na komadiću crne samoljepljive trake pronađeni su tragovi papilarnih linija Edija Mišića, a biološkim vještvom su njegovi tragovi pronađeni na rukavicama u ruksaku te na Seleninoj haljini. Već iz tih dokaza je bilo jasno kako je Mišić imao veze s tim ubojstvom”, rekao je sudac Živaljić, dodavši da nije utvrđeno jesu li Selena i Edi prije ubojstva komunicirali.