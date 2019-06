Hrvatski školski apsurdi! Učenica s 990 neopravdanih sati može polagati ispite

Autor: Dnevno

Školska godina je završila, maturanti polažu državnu maturu a ostali učenici osnovnih i srednjih škola polako uživaju u ljetu i ljetnim radostima.

No neobična priča dolazi iz jedne zagrebačke gimnazije. Točnije one Gornjogradske. Učenica te škole do veljače ove godine ‘nije znala koji je uopće razred’. Nakon što je prošlu godinu završila s više od 700 neopravdanih sati, škola joj je ipak dala priliku da polaže razredne ispite i to po nekoliko puta.

Učenica u veljači nije izašla na ispit iz povijesti, koji je prema naputcima prosvjetne inspekcije samo zbog nje bio zakazan vjerovali ili ne po sedmi put, a škola je zaključila kako je pala prethodni razred. Učenica je tada trebala ponovno krenuti u prvi razred, jer ga je očito po logici stvari trebala ponavljati. No ona se na nastavi nije pojavila.

Razredno vijeće škole ustanovilo je naime da dotična učenica ove školske godine izostala čak 990 sati, koje joj nitko nije opravdao.

Da stvar bude još bolja, bez obzira na toliki broj neopravdanih sati učenici su zakazali šest ispita na kojima bi trebala dobiti zaključnu ocjenu koja će joj se u svjedodžbi upisati kao i zaključne ocjene drugim učenicima koji su redovito dolazili na nastavu. Što će biti s drugim predmetima, tj. kada bi trebala položiti ostale ispite, škola još nije odlučila, prenose 24 sata.

Iz Ministarstva obrazovanja su rekli kako nemaju saznanja o tome da li je učenica ponovno upisala prvi razred Gornjogradske gimnazije u školskoj godini 2018./2019.

No na kraju se zapravo u ovoj neobičnoj priči možemo zapitati je to vrijede li za sve učenike ista pravila i propisi. Jer kako objasniti drugim učenicima, ako će iduće godine s njima u drugi razred upiše kolegica koja nastavu prvog razreda uopće nije slušala a k tome je s imala nevjerojatnih 990 neopravdanih sati