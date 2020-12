‘Hrvatski predstavnik u Bruxellesu’ oštro spustio Sorosu: Evo kako mu je odgovorio na kritiku Mađarske i Poljske

Sukob Mađarske i Poljske s Europskom unijom zbog veta kojim su Budimpešta i Varšava kočile usvajanje proračuna i fonda za oporavak EU-a završio je kompromisom.

Ako niste pratili, spor je nastao jer ‘pobunjene zemlje’ nisu htjele povezati isplatu financijskih sredstava s pridržavanjem principa pravne države, a to je izmamilo i reakcije američkog financijskog poduzetnika i filantropa Georgea Sorosa.

“Mađarska i Poljska drsko prijete temeljnim vrijednostima EU-a. Kompromis oko proračuna koji je Unija postigla s dvije zemlje odražava pogrešno uvjerenje da je ova prijetnja odstranjena”, napisao je Soros na Twitteru.

Nije dugo trebalo a da mu aktualni premijer Slovenije i ‘novopečeni hrvatski predstavnik na pregovorima u Bruxellesu’ Janez Janša odgovori.

Stay away from #EU and Europe, please. Your dirty money for so called #NGOs is the strongest generator of conflicts on the continent, destroying trust among people and democracy. One #Brexit has been enough. EU needs recovery and stability. Chancellor #Merkel did a good job. https://t.co/IF7ho773PD

— Janez Janša (@JJansaSDS) December 11, 2020