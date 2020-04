HRVATSKI GENERAL KOJI JE PREBOLIO KORONU: ‘Osjećam se kao da se ništa nije dogodilo’

”Nikoga nisam želio zamarati, napokon sam opet aktivan, nakon još jedne životne pobjede”, poruka je to hrvatskog generala Željka Šiljega, koji se usred pandemije koronavirusa našao na prvoj crti, naime, borio se s ovim opasnim virusom, kojega je uspješno savladao.

“S prijateljem koji je nekoliko dana ranije bio u Austriji, bio sam u kontaktu 11. ožujka. Od 11.do 14. sam bio u kontaktu sa 17 osoba iz obitelji i prijatelja od Istre do Dalmacije i Zagrebačke županije.

U nedjelju 15. ožujka prijatelj me obavijestio da je pozitivan na korona virus. Reagirao sam odmah iako nisam imao nikakve simptome tada, sve moje kontakte (njih 17) sam obavijestio temeljem službenih uputa Kriznog stožera RH i zahtijevao od njih samoizolaciju i prijavak svojim liječnicima. Nazvao sam obiteljskog liječnika i službujućeg županijskog epidemiologa, a sam sam se povukao u samoizolaciju”, kaže general koji u prva dva dana samoizoklacije nije osjetio nikakve posljedice.

”Ali je koronina izvidnica počela čarkati 17.ožujka. Temperatura 37,1 koja je rasla postupno do 37,5, blagi kašalj, nije bio suh i lakši bolovi u prsima; 18.ožujka uslijedio je jači napad s temperaturom do 38,5 i blaga groznica.

Isti napad nastavio se 18. ožujka istim intezitetom pa sam u koordinaciji s liječnicima otišao u Kliniku za infektivne bolesti “dr. Fran Mihaljević” na testiranje u planirano vrijeme.

U klinici je bilo sve organizirano vrhunski, nakon testiranja vratio sam se doma čekati rezultat.Istu noć uslijedio je najjači napad, pojačan temperaturom do 39,3, jačom groznicom i preznojavanjem. U obranu sam uključio paracetamol 500 mg koji je spustio temperaturu na 37,5, a ujutro još jedan i spustio na 36,8. Prije podne 19. ožujka sam obaviješten o pozitivnom nalazu i upućen u bolnicu “Dr.Fran Mihaljević”. Javio sam se u 16,00 sati po uputama liječnika i hospitaliziran”, navodi nadalje dodajući da je u cijelom procesu bio samo sa liječnikom koji mu je potpuno zaštićen uzeo bris. ”Po prijmu u bolnicu uzeo sam još jedan paracetamol, a navečer još jedan, temperatura je spala i više nije prelazila 37,5 prva dva dana hospitalizacije, a zatim 37,3 još pet dana, nakon sedam dana nije bilo više nikakvih simptoma.Obavljen je pregled krvi, pluća stetoskopom i EKG, svi nalazi su bili uredni, tlak krvni se kretao od 80/130 do 90/ 150, kisik u plućima nije padao ispod 98%. U ponedjeljak 23. ožujka su mi rendgenski snimljena pluća, nalaz je bio b.o., istoga dana sam otpušten u samoizolaciju u kojoj sam do danas pridržavajući se svih službenih uputa i ostat ću do 21.travnja. Osjećam se kao da ništa nije bilo. Na žalost moj prijatelj, isto godište kao i ja, je na respiratoru, želim mu od srca ozdravljenje”, poručuje Šiljeg presretan što se stanje u kojem se našao okončalo bez posljedica, ali i što nitko nije zaražen.

”Potpuno povjerenje imam u naš sustav, prošao sam cijeli proces i odnio važnu pobjedu, a svima vama želim ne prolaženje kroz takvo iskustvo. Nisam osjećao strah ali sam bio zabrinut jer sam se suočio s ne poznatim protivnikom koji napada najslabije točke organizma, a lijeka nema, sve što sam konzumirao je 4 tablete paracetamola jer sam se hrvao s temperaturom. Ostali simptomi su bili lakši zbog kojih nije trebalo intervenirati.

Doživio sam i seriju potresa. Ujutro 22. ožujka sestra koja je mjerila tlak u to vrijeme po sobi se ljuljala kao da je na tonućem Titanicu. Nakon prvoga vala evakuirani smo u dvorište bolnice, s dekama preko leđa izgledali smo kao tifusari, no smirilo se relativno brzo. Hrvatska vojska je već do podne podigla šatore sa svom pripadajućom opremom kao alternativno rješenje. Na sreću nije trebalo.

Pratio sam situaciju svakodnevno i ponosio se solidarnošću građana, navijačkih skupina, braniteljskih udruga i hrvatskih institucija u borbi s dva jaka protivnika.

Zahvaljujem svima od srca, mojim sinovima, obiteljskom liječniku dr. Ivici Stipinoviću, epidemiolozima, dr. Vranješu, dr. Šlezak, dr. Bajan, dr. Branku Miši na čijem sam odjelu boravio, sestri Renati, sestri Tomislavi i svim drugim divnim sestrama kojima ne znam imena; kuharicama, čistačicama i drugom osoblju bolnice na požrtvovnosti i profesionalizmu u sakodnevnoj borbi protiv ove pošasti za ljudske živote i njihovo zdravlje.

Zahvaljujem Hrvatskoj vojsci, navijačima, braniteljima, institucijama i ostalim građanima na solidarnosti koju svakodnevno pokazuju.

Moj savjet svima je poštujte institucije i procedure, samo tako se možemo zaštititi i opstati. Sretno vam svima, a ja nakon samoizolacije odoh volontirati i pomoći potrebitima jer ovo će trajati”, zaključuje general Željko Šiljeg.